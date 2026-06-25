La ganadora de las tres Grandes Vueltas explica en el podcast 'Going Mental' por qué decidió que valía la pena tirar los dados en el último día de carreras en Italia.

Cuando Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) cruzó la meta en primer lugar en la etapa reina acortada del Giro de Italia femenino, lo que se reflejaba en su rostro era decepción y no celebración, ya que el verdadero objetivo del día era la maglia rosa, que en ese momento todavía reposaba sobre los hombros de Anna van der Breggen (SD Worx-Protime).

En teoría, la etapa estaba destinada a ser la última oportunidad de marcar realmente la diferencia en la batalla de la general, pero aún quedaban 49 segundos y una etapa entre Vollering y una serie completa de victorias en Grandes Vueltas, por lo que, una vez que se disipó la niebla inicial de consternación, la corredora y su equipo comenzaron a mirar las cosas desde una perspectiva diferente.

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