La ganadora de las tres Grandes Vueltas explica en el podcast 'Going Mental' por qué decidió que valía la pena tirar los dados en el último día de carreras en Italia.

Cuando Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) cruzó la meta en primer lugar en la etapa reina acortada del Giro de Italia femenino, lo que se reflejaba en su rostro era decepción y no celebración, ya que el verdadero objetivo del día era la maglia rosa, que en ese momento todavía reposaba sobre los hombros de Anna van der Breggen (SD Worx-Protime).

En teoría, la etapa estaba destinada a ser la última oportunidad de marcar realmente la diferencia en la batalla de la general, pero aún quedaban 49 segundos y una etapa entre Vollering y una serie completa de victorias en Grandes Vueltas, por lo que, una vez que se disipó la niebla inicial de consternación, la corredora y su equipo comenzaron a mirar las cosas desde una perspectiva diferente.

“En ese momento realmente sentí que ya no teníamos nada que perder y también fue una sensación muy buena”, dijo Vollering en una entrevista en el Volviéndose mental podcast.

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El corredor que llegaba como claro favorito no iba a cerrar la puerta a una victoria que, para muchos, ya parecía fuera de su alcance.

“A veces parece que cuanto más difíciles se ponen las cosas, más divertido lo encuentro”, dijo Vollering. “Si algo parece imposible, entonces algo dentro de mí comienza a hervir y dice, 'pero ¿y si funciona?'? ¿Y si puede suceder?'

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“Así que creo que este tipo de sentimiento realmente comenzó a surgir después del sábado (etapa 8). Así que creo que también esa mañana había una calma extraña sobre mí. Realmente no sentí que fuera a perder el Giro, estaba más concentrado en 'pero ¿y si puedo lograrlo?' Sería una historia loca y estaría muy orgulloso de mí mismo si lo hiciera realidad, así que estaba más concentrado en lo que era posible, en lugar de en lo que no era posible”.

“Se necesitaron algunas agallas”

Todavía es posible, pero no sin un precio potencial, ya que perseguir el primer lugar también conllevaba el riesgo de perder el segundo lugar, particularmente con una fuerte Antonia Niedermaier (Canyon/SRAM) a solo 31 segundos de la general detrás de Vollering. De hecho, podría incluso significar perderse completamente el podio, ya que para marcar la diferencia en la etapa hacia y desde Saluzzo, habría que tomar medidas tempranas para aislar a Van der Breggen. El ataque de Vollering se produjo a más de 90 km del final, lo que también significó arriesgarse a perder mucho tiempo si las cosas no salían según lo planeado.

Eso quedó claro cuando del grupo de favoritos que se formó después del ataque, algunos se salieron del frente, incluido Niedermaier, y de repente, cuando la brecha se hizo más grande, no fue solo Vollering la que encontró su posición en peligro, sino también Van der Breggen, ya que Niedermaier estaba prácticamente en rosa en el camino. Eso se debe a que Vollering no estaba dispuesto a dejar que Van der Breggen se quedara sentado mientras ella perseguía, dispuesto a dejar escapar el segundo lugar en lugar de una oportunidad de subir al escalón más alto.

“Ya he logrado muchos podios hermosos, pero al final lo único que realmente cuenta para mí es la victoria, así que quería correr ese riesgo para poder ganarlo”, dijo Vollering, que ha hablado regularmente sobre la importancia del lado mental de las carreras, en el Volviéndose mental podcast. “Por supuesto, fue necesario algo de coraje, pero estoy muy feliz de que haya sido así”.

Esto se debe a que Van der Breggen finalmente tuvo que trabajar y gastar energía para tratar de recuperar el rosa virtual de Niedermaier, Vollering ahora encontró su oportunidad de hacerse con él. Dejó a Van der Breggen y se dirigió hacia el grupo de cabeza, que era justo lo que necesitaba hacer para arrebatarle la maglia rosa, justo cuando era necesario, a los rivales más feroces.

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Un enemigo familiar

El piloto de SD Worx-Protime no sólo tenía fuerza y ​​experiencia, sino que también tiene una historia única con Vollering. De hecho, sería difícil encontrar dos corredores que se conozcan tan bien, ya que Van der Breggen fue entrenador de Vollering.

“Por supuesto, conozco muy bien a Anna. Sé cómo entrenaba y cómo solía entrenarme a mí, así que es muy interesante y también aprendí mucho de ella”, dijo Vollering.

Aunque la relación de entrenador ya quedó en el pasado, la nueva relación de rivales en la carretera ahora la empuja a aprender aún más.

“Es realmente extraño volver a luchar entre sí, pero lo hace aún más interesante porque ella también saca lo mejor de mí”, dijo Vollering. “Necesito seguir mejorando para vencerla porque de lo contrario no es posible porque ella me conoce muy bien”.

La batalla claramente está lejos de terminar ya que, si bien se jugó a favor de Vollering en lo que respecta al Giro de Italia, hay un objetivo aún mayor por delante donde los dos vuelven a estar en lo alto de la lista de favoritos: el Tour de Francia Femenino que comienza el 1 de agosto.

“Es simplemente un evento increíble y realmente me encanta el desafío de superar cada día y luchar cada día de nuevo por el maillot amarillo”, dijo Vollering, “Es algo que realmente disfruto y sólo quiero ganarlo de nuevo”.