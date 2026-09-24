Un nuevo límite de 6.8 kg, ¿está por cambiar? La UCI promete actualizar su Carta de Lugano

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado recientemente que tiene planes para revisar y posiblemente modificar el límite de peso de las bicicletas en competencias profesionales. Actualmente, el límite establecido es de 6.8 kg, sin embargo, se espera que esta normativa sea actualizada en el futuro cercano.

La UCI ha mencionado que trabajará en la actualización de su Carta de Lugano, la cual incluye regulaciones relacionadas con el peso de las bicicletas utilizadas en competencias. Se espera que estos cambios se implementen para adaptarse a la evolución tecnológica en la fabricación de bicicletas de competición.

Se espera que esta noticia tenga un impacto significativo en el mundo del ciclismo profesional, ya que podría permitir a los fabricantes experimentar con materiales más ligeros y avanzados para mejorar el rendimiento de los ciclistas en competencias de alto nivel.

La UCI no ha dado detalles específicos sobre cuándo se llevará a cabo esta actualización, pero se espera que sea un tema de discusión importante en el próximo Congreso Mundial de Ciclismo de la UCI. Los fanáticos y seguidores del deporte estarán atentos a cualquier nueva información sobre este tema..