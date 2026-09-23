La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha otorgado los Campeonatos Mundiales de Carretera 2032 a Pune, India. Esta decisión representa un importante paso para el ciclismo en India, ya que será la primera vez que el país albergará un evento de esta magnitud.

Pune, una ciudad situada en el estado de Maharashtra, se ha destacado como un importante centro deportivo en India y cuenta con la infraestructura necesaria para albergar un evento tan importante como los Campeonatos Mundiales de Carretera.

La UCI ha reconocido el potencial de Pune para ofrecer un escenario único y desafiante para los competidores de todo el mundo. Se espera que este evento impulse el interés por el ciclismo en India y promueva la práctica de este deporte en la región.

Los Campeonatos Mundiales de Carretera son uno de los eventos más prestigiosos en el calendario ciclista y atraen a los mejores corredores del mundo. Con la elección de Pune como sede para 2032, se espera que el ciclismo en India experimente un crecimiento significativo en los próximos años.

Esta noticia representa una gran oportunidad para el ciclismo en India y refleja el compromiso de la UCI por promover este deporte en todo el mundo. Sin duda, los Campeonatos Mundiales de Carretera 2032 en Pune serán un evento emocionante e inolvidable para todos los amantes del ciclismo..