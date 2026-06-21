Con radar, cámaras y Edge AI integrados, Canyon Predict puede detectar el peligro antes de que suceda, manteniéndote a salvo.

Falta menos de una semana para Eurobike, y en un movimiento que sin duda atraerá multitudes al stand de Canyon, la marca alemana ha presentado una nueva y audaz colección de tecnologías que cree que pueden “definir el futuro de la seguridad” para los ciclistas.

Dice: “El ciclismo de ruta necesita una revolución en materia de seguridad. Estamos transformando la seguridad de una forma reactiva a una predictiva”.

Se llama 'Canyon Predict' y consta de un prototipo de bicicleta y un casco inteligente que trabajan juntos para analizar su entorno y advertirle de posibles riesgos y peligros antes de que sucedan.

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Esto incluye no sólo el comportamiento de los conductores, sino también el de otros ciclistas cuando conduces en grupo, así como la presión de los neumáticos.

Incluso aconsejará sobre la velocidad en las curvas y predecirá las condiciones difíciles de la superficie “antes de que el conductor las note”.

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Incluso hay una sugerencia de que se agregue un túnel de viento a bordo en el futuro, aunque su título provisional 'Aero Coach' podría ser objeto de una demanda si Xavier Disley, propietario de Aerocoach, se entera (sin juego de palabras) del mismo.





Predecir bicicleta

Con una estética que me recuerda a la bicicleta de carretera Lego recientemente lanzada, la 'Canyon Predict Bike', como la llama la marca, podría pasar como una típica bicicleta de carretera aerodinámica, con sus tubos profundos, su manillar estilo aerodinámico y sus ruedas de carbono.

Lo más notable aquí, sin embargo, es la integración de un 'conjunto de sensores de 360 ​​grados' que puede “anticipar los peligros de la carretera, otros usuarios de la carretera, rastrear la dinámica de los viajes en grupo, asesorar sobre velocidades en las curvas y predecir condiciones de superficies difíciles”.

Esto se compone de una serie de cámaras y radares que se alimentan al 'Núcleo Cognitivo' de la bicicleta (o computadora a bordo para usted y para mí) para ser analizados. Esta computadora tiene un sistema de IA modelo de visión grande en el dispositivo que combina estos datos con métricas de conducción más típicas, como la velocidad, el ángulo de dirección y la estabilidad, para predecir peligros potenciales de otros usuarios de la carretera o de la superficie.

Luego, esto se envía al conductor a través de una pantalla integrada en el manillar, luces integradas en las palancas de cambio y retroalimentación háptica. Esto indica la gravedad y la dirección de la amenaza e incluso proporciona acciones recomendadas.

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Canyon promete que la bicicleta ofrecerá soporte de seguridad tanto “pasivo como activo”, y la retroalimentación antes mencionada se incluirá directamente en “pasivo”.

Y aunque la idea se ha derivado claramente de la carga de la industria automotriz hacia la seguridad a través de la tecnología, la Predict Bike no llega a pisar activamente los frenos en caso de emergencia.

Le permitirá dejar caer la tija del sillín para mayor estabilidad e incluso proporcionará advertencias progresivamente extremas, desde sugerencias hápticas básicas hasta advertencias visuales y audibles si cree que no está seguro, como estar demasiado cerca del ciclista (o del vehículo) que está delante de usted.





Casco inteligente Stingr

Además de la bicicleta, Canyon también ha revelado un prototipo de versión “inteligente” de su casco Stingr con visera retráctil.

Incorpora una luz delantera y trasera, así como una pantalla frontal dentro de la visera para proporcionar las advertencias antes mencionadas y comentarios sobre otros usuarios de la carretera, como la activación de la luz de freno y advertencias de riesgo de accidente inminente.

También proporcionará métricas como velocidad, potencia y frecuencia cardíaca, en caso de que esté más preocupado por el rendimiento con su conducción.

La visera en sí es retráctil, como se mencionó, pero no simplemente con un empujón. Está motorizado y se retrae pulsando un botón o un comando de voz. Comando Estelar, ¿me escuchas? – y cada vez que se retrae, se autolimpia de manera similar a los ojos de gato que ves en la carretera.





Ningún casco inteligente estaría completo sin audio incorporado, y el concepto Stingr cumple con este encargo con aplomo. Ofrece un sistema de audio de “cerca del oído” para advertencias, navegación, llamadas telefónicas y, presumiblemente, reproducción. Campos de oro en repetición. Esto va acompañado de un dúo de micrófonos con cancelación de ruido para los comandos de voz antes mencionados y botones en la carcasa exterior que le permiten ajustar cosas como el volumen o lo que se muestra.

También es notable, pero menos relevante para el tema que nos ocupa, que el casco utiliza una correa y hebilla de tela tradicionales, en lugar del sistema de retención de plástico Highbar con el que se presentó.

Tanto para la bicicleta como para el casco, no te sorprenderá leer que debes recordar cargarlos para que funcionen. La bicicleta, dice Canyon, debería funcionar durante ocho horas, mientras que el casco tiene una amplia autonomía de ocho a quince horas.

Con buen gusto, Canyon ha integrado un elemento de energía renovable tanto en la bicicleta como en el casco para “recargar” estas cifras, cortesía de un buje de dinamo en la bicicleta y un panel solar en el casco.

Aún está por determinar en qué medida todo esto es ya funcional o simplemente un concepto teórico. Canyon dice que la bicicleta exhibida en Eurobike es simplemente un prototipo impreso en 3D, pero afirma haber demostrado que la tecnología puede funcionar según lo previsto.

Se estima una introducción en el mercado en “aproximadamente tres años”.