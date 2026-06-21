Con radar, cámaras y Edge AI integrados, Canyon Predict puede detectar el peligro antes de que suceda, manteniéndote a salvo.

Falta menos de una semana para Eurobike, y en un movimiento que sin duda atraerá multitudes al stand de Canyon, la marca alemana ha presentado una nueva y audaz colección de tecnologías que cree que pueden “definir el futuro de la seguridad” para los ciclistas.

Dice: “El ciclismo de ruta necesita una revolución en materia de seguridad. Estamos transformando la seguridad de una forma reactiva a una predictiva”.

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Prototipo de Canyon Predict y Stingr Smart


Prototipo de Canyon Predict y Stingr Smart


Prototipo de Canyon Predict y Stingr Smart