El ciclista Matteo Jorgenson se ve afectado por una enfermedad en el campamento de Visma-Lease a Bike, dejándolo con solo tres compañeros de equipo en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Esta situación representa un golpe para Jorgenson, ya que se encuentra en una posición complicada al tener menos apoyo durante la competencia. La ausencia de varios miembros de su equipo puede influir en su desempeño y estrategia en la carrera. Seguiremos atentos a cómo se desenvuelve la situación y cómo afecta al rendimiento de Jorgenson en la competencia..