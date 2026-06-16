El Tour de Suiza Femenino está más abierto que nunca, ya que Demi Vollering se retira de la carrera para prepararse para el Tour de Francia Femmes. Analizamos a las contendientes.

El Tour de Suiza Femenino se perfila como una competencia emocionante este año, con la ausencia de Demi Vollering, quien ha decidido saltar la carrera para enfocarse en prepararse para el Tour de Francia Femmes. Esta movida ha dejado la competencia abierta a un gran número de corredoras que buscan destacarse en la prueba.

Con la ausencia de Vollering, muchas corredoras ven una oportunidad de brillar en el Tour de Suiza Femenino. Entre las contendientes a tener en cuenta se encuentran varias ciclistas con experiencia y talento, como Annemiek van Vleuten, Ashleigh Moolman-Pasio, Marlen Reusser y Elisa Longo Borghini.

Van Vleuten, una de las favoritas para la victoria en la carrera suiza, ha tenido un sólido desempeño esta temporada y buscará continuar su racha ganadora en esta competencia. Moolman-Pasio, por su parte, es una ciclista experimentada que ha demostrado ser una fuerte competidora en carreras de alta montaña.

Reusser, una ciclista suiza en ascenso, también estará en la contienda por la victoria, mientras que Longo Borghini es una corredora italiana con gran experiencia y habilidad en carreras de un día.

Con la ausencia de Vollering, el Tour de Suiza Femenino se presenta como una oportunidad para que otras corredoras se destaquen y demuestren su talento en la competencia. Se espera que la carrera sea reñida y emocionante, con un alto nivel de competencia entre las corredoras participantes..