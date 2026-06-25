El campeón del mundo regresa a Mónaco con la visita a Isola 2000 aún en el aire

Los toques finales a la preparación del Tour de Francia de Tadej Pogačar están en el aire, y el cuatro veces ganador ha dejado en suspenso su último campo de entrenamiento en altitud.

Pogačar debía unirse a sus compañeros de equipo en Isola 2000 en los Alpes del sur de Francia después de su victoria en el Tour de Suiza, pero ha regresado a su casa en Mónaco.

Los planes del piloto del UAE Team Emirates-XRG para esta semana “aún están por confirmar”, según su equipo.

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Pogačar decidió regresar a casa el domingo para pasar tiempo con su compañera Urška Žigart (AG Insurance-Soudal), que se rompió la mandíbula en una caída en el Tour de Suiza, donde la carrera femenina se disputaba al mismo tiempo que la masculina.

Pogačar fue descrito como “conmocionado” cuando se enteró del incidente justo antes de comenzar la etapa 3, tras lo cual fue directamente al hospital.

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Ahora, parece dispuesto a renunciar a sus planes de pasar esta semana en Isola 2000, donde tenía previsto tener un impulso final de altitud además de entrenar junto a compañeros de equipo clave, incluido Isaac del Toro.

“Cambié muchos planes en las últimas dos semanas”, dijo Pogačar después del Tour de Suiza.

“Ahora que Urška se está recuperando, sus planes colapsaron, mi segundo plan colapsó y ahora es el tercer plan y tal vez en dos días será el cuarto plan.

“Lo más importante es que nos quedemos juntos los próximos días y veremos cómo es”.

Pogačar sólo debía completar un breve período en altitud en Isola 2000, como último 'recarga' antes del Tour. La mayoría de los corredores viajarán a Barcelona el 30 de junio antes de la etapa inaugural el 4 de julio.

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Algunos corredores también aprovechan este período como una oportunidad para reconocer ciertas etapas de montaña, pero dado que Isola 2000 está a más de tres horas de la montaña más cercana del Tour de Francia 2026, eso no formaba parte de sus planes.

De hecho, Isola 2000 está más cerca de la casa de Pogačar, situada en los Alpes Marítimos, a poco más de una hora al norte de la Riviera francesa. Podría aventurarse fácilmente a las montañas para entrenar, pero si se quedara en casa al nivel del mar se perdería los beneficios de dormir en la altura.

La pregunta es cuánto necesita realmente Pogačar eso. Una visita tardía a Isola 2000 se ha convertido para él en una especie de ritual previo al Tour, pero en el Tour de Suiza demostró que está en plena forma y domina por completo la carrera.

Es más, los ciclistas profesionales ya están al límite con el tiempo que pasan fuera de casa y Pogačar, que terminó el Tour del año pasado mentalmente agotado, puede sentir que se está sobrecargando con otro campamento de equipo en un momento en que su compañero se está recuperando de una lesión grave.

En 2022, Pogačar se retiró de Lieja-Bastoña-Lieja debido a la muerte de la madre de Žigart.