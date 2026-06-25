El campeón del mundo regresa a Mónaco con la visita a Isola 2000 aún en el aire

Los toques finales a la preparación del Tour de Francia de Tadej Pogačar están en el aire, y el cuatro veces ganador ha dejado en suspenso su último campo de entrenamiento en altitud.

Pogačar debía unirse a sus compañeros de equipo en Isola 2000 en los Alpes del sur de Francia después de su victoria en el Tour de Suiza, pero ha regresado a su casa en Mónaco.

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