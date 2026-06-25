El restaurante L'Arbre cerró en el momento del incendio, no se registraron víctimas

Un gran incendio causó el lunes por la noche importantes daños en uno de los edificios más emblemáticos junto a la ruta París-Roubaix.

Se llamó a los servicios de emergencia para atender el incendio, sin que se reportaran víctimas.

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