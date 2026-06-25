El restaurante L'Arbre cerró en el momento del incendio, no se registraron víctimas

Un gran incendio causó el lunes por la noche importantes daños en uno de los edificios más emblemáticos junto a la ruta París-Roubaix.

Se llamó a los servicios de emergencia para atender el incendio, sin que se reportaran víctimas.

El restaurante L'Arbre, situado muy cerca del sector pavé Carrefour d'Arbre, se incendió alrededor de las 18.30 horas, hora local. Una gran columna de humo y llamas, visible a kilómetros a la redonda, podía verse ondeando desde el techo del gran edificio revestido de madera y ladrillo.

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El restaurante estaba cerrado en el momento del incidente y un transeúnte alertó a los servicios de emergencia.

Galardonado con el máximo posible de cinco estrellas en el ranking de dificultad de los sectores adoquinados de la carrera y con 2,1 kilómetros desgarradores, el Carrefour d'Arbre es famoso por ser el momento crucial de la final de la París-Roubaix, ya que es el último gran desafío adoquinado antes de la carrera hasta la meta en el velódromo.

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Las imágenes de televisión a menudo muestran el restaurante al fondo, y cientos de fanáticos cada año comen en el restaurante durante los preparativos de la carrera y el mismo día.

Aún no se ha completado una evaluación completa de los daños, pero el techo quedó gravemente destruido por las llamas, según una publicación en las redes sociales de La Voix du Nord dicho. Olivier Turpin, alcalde de la ciudad local de Gruson, dijo al periódico que el incendio fue “una catástrofe. Este es uno de los símbolos de la comunidad”.

Los dueños de restaurantes, que se suponía que estaban en Bélgica en el momento del incendio, publicaron más tarde una extensa actualización en Facebook, agradeciendo a los fanáticos por su preocupación por el incendio.

“Estamos profundamente conmovidos por los numerosos mensajes de apoyo, aliento y solidaridad que hemos recibido tras el incendio que afectó a nuestro establecimiento”.

“Queremos asegurarles que el restaurante estaba cerrado en el momento del incidente y que no pasaba nada en el interior. Nuestro agradecimiento a los bomberos, que actualmente están combatiendo las llamas con profesionalidad y valentía. En este tipo de desafío, su apoyo es muy importante”.

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