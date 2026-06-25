Sepp Kuss y Matteo Jorgenson seleccionados como lugartenientes clave mientras el equipo presenta a Davide Piganzoli como reemplazo de Wout van Aert

Visma-Lease a Bike ha anunciado su equipo para apoyar a Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, sin verdaderas sorpresas en el equipo de ocho hombres que se dirigirá a Barcelona el 4 de julio.

Wout van Aert, diez veces ganador de etapa del Tour y ganador del maillot verde de 2022, se perderá la carrera por primera vez desde que se unió a Visma en 2019. Está fuera por una lesión en el codo sufrida en un accidente de entrenamiento antes del reciente Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Se especuló mucho sobre quién reemplazaría al belga en la alineación, siendo su lugar el único lugar aún por confirmar.

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Los ciclistas en el cuadro incluyeron a Ben Tulett, Wilco Kelderman, Jørgen Nordhagen y Davide Piganzoli, y es Piganzoli. quien ocupa el lugar de Van Aert en el equipo del Tour.

El italiano de 23 años es una estrella en ascenso en el pelotón, ya que terminó octavo en el Giro de Italia y apoyó a Vingegaard en la maglia rosa. Ganó La Route d'Occitanie a principios de este mes y hará su debut en el Tour como el miembro más joven del equipo Visma.

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“Marc (Reef, jefe de carreras de Visma-Lease a Bike – Ed.) me llamó hace unos días y fue realmente especial. Debo decir que mi respuesta fue '¿Qué?' Es increíble”, dijo Piganzoli en una entrevista durante la transmisión en vivo de la presentación del equipo.

“Sin duda, estoy muy orgulloso de lo que hicimos en el Giro y también volver a casa y pensar en cómo trabajé para el Giro y durante el Giro, es muy especial. Es una motivación extra.

“En Occitania fueron días súper bonitos, especialmente después de la llamada de Marc. Lo di todo y es una mayor motivación para el Tour”.

Por lo demás, la alineación es la misma que se anunció anteriormente. La pareja estadounidense formada por el teniente de escalada Sepp Kuss y el todoterreno Matteo Jorgenson encabeza la selección. La pareja tiene nueve apariciones en el Tour entre ellos, siendo el octavo lugar de Jorgenson en 2024 su mejor resultado general.

El campeón francés de contrarreloj Bruno Armirail es el único representante francés en el equipo. El jugador de 32 años participa en su primer Tour para el equipo holandés desde que llegó procedente del Decathlon CMA CGM durante el invierno y acompañó a Vingegaard en la París-Niza y la Volta a Catalunya en la primavera.

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Edoardo Affini hará su segunda salida en el Tour de Francia. El italiano es un fuerte contrarrelojista y fue el mejor clasificado del equipo en la contrarreloj de la etapa 5 del año pasado en Caen.

El noruego Per Strand Hagenes debuta en el Gran Tour del Tour. El joven de 22 años reemplaza a Christophe Laporte en la selección después de que el francés fuera descartado de las carreras de este verano por un desgarro en el muslo en mayo.

Junto con Armirail, Affini y Hagenes, Victor Campenaerts formará el núcleo de rodadores de Visma. El cuarteto hará su parte para controlar el pelotón, perseguir a las escapadas, proteger a Vingegaard e impulsar el esfuerzo de la contrarreloj por equipos de la etapa inicial. El belga participa en su cuarto Tour de Francia y formó parte del equipo victorioso del Giro junto a Kuss y Piganzoli.

Vingegaard aspira a convertirse en el noveno corredor en completar el doblete Giro-Tour masculino, siguiendo los pasos de Eddy Merckx, Fausto Coppi, Miguel Indurain y su gran rival, Tadej Pogačar.

Vingegaard volverá a enfrentarse a Pogačar este julio en su intento de ganar el Tour por tercera vez. El campeón del mundo será su principal rival por el maillot amarillo, mientras que el debutante Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) se encuentran entre los otros grandes contendientes.

El equipo Visma-Lease a Bike para el Tour de Francia 2026

Jonás Vingegaard

Edoardo Affini

Bruno Armirail

Víctor Campenaerts

Por hebra Hagenes

Mateo Jorgenson

Sepp Kuss

Davide Piganzoli