Sepp Kuss y Matteo Jorgenson seleccionados como lugartenientes clave mientras el equipo presenta a Davide Piganzoli como reemplazo de Wout van Aert

Visma-Lease a Bike ha anunciado su equipo para apoyar a Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, sin verdaderas sorpresas en el equipo de ocho hombres que se dirigirá a Barcelona el 4 de julio.

Wout van Aert, diez veces ganador de etapa del Tour y ganador del maillot verde de 2022, se perderá la carrera por primera vez desde que se unió a Visma en 2019. Está fuera por una lesión en el codo sufrida en un accidente de entrenamiento antes del reciente Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

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PIEVE DI SOLIGO, ITALIA - 28 DE MAYO: Jonas Vingegaard de Dinamarca y el equipo Visma | Lease a Bike y Pink Leader Jersey cruza la línea de meta con su compañero de equipo Davide Piganzoli de Italia durante el 109.° Giro d'Italia 2026, etapa 18, una etapa de 171 km desde Fai della Paganella hasta Pieve di Soligo el 28 de mayo de 2026 en Pieve di Soligo, Italia. (Foto de Sara Cavallini/Getty Images)