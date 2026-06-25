El ciclista del equipo de EE. UU. sufre un trastorno por deficiencia de energía después de repetidas lesiones y estrés

Después de revelar su diagnóstico RED-S a principios de este mes, Chloé Dygert (Canyon-SRAM) explicó cómo los síntomas inusuales y la falta de un problema de peso hicieron que el diagnóstico fuera difícil de identificar y sorprendente para ella y su entrenador.

RED-S, o deficiencia relativa de energía en el deporte, a menudo se asocia con falta de energía y bajo peso corporal y, en las mujeres, con la pérdida de un período regular.

Pero para Dygert, el diagnóstico no vino con ningún problema de bajo peso (de hecho, explicó que había ganado 9 kg), lo que puede haber contribuido a que no considerara RED-S como una posible explicación a los problemas que ha enfrentado durante el último año.

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“La mayoría de las personas que me conocen saben que siempre he comido bien. Nunca he tenido problemas con la comida, por eso fue una gran sorpresa que me diagnosticaran RED-S”, dijo en una extensa publicación de Instagram el lunes.

“Nunca he sido una persona 'enfermizamente delgada'. Ciertamente hubo ocasiones en las que perdí peso mientras me preparaba para un evento específico, pero nunca hasta el punto de sentirme poco saludable. Mi grasa corporal nunca bajó del 15%, y aparte de que mi mamá ocasionalmente me decía que estaba adelgazando demasiado, nadie había expresado nunca preocupación por mi bajo peso. Cuando llegó el diagnóstico, mi entrenador estaba tan sorprendido como yo.

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Mi experiencia RED-S se sintió como una batalla constante de intentar entender mi cuerpo y fallar, ahora sé que menos es más y que la vida no se trata solo de andar en bicicleta.



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“Creo que el aumento de peso es parte de la razón por la que me costó creer que RED-S podría ser la respuesta. Mucha gente lo asocia con estar extremadamente delgado, pero RED-S tiene que ver en última instancia con la disponibilidad de energía. En mi caso, el problema no fue necesariamente la restricción de calorías.

En cambio, atribuyó el diagnóstico al estrés sostenido de estos diversos intentos de regreso, después de tener que empezar de nuevo “cuatro veces distintas debido a lesiones y accidentes” solo desde el verano pasado, y mucho menos a las lesiones graves que sufrió en el pasado, entre ellas un accidente que alteró su carrera en el Campeonato Mundial de 2020.

“Fue la enorme demanda de energía creada por las repetidas lesiones, enfermedades, recuperación, estrés y constantes intentos de regresar”, dijo.

“Cuando analizo mi situación, no creo que mi cuerpo estuviera desnutrido porque estaba restringiendo la comida. Creo que estaba desnutrido porque vivía bajo estrés constante y nunca se le dio la oportunidad de recuperarse por completo”.

A pesar de varias remontadas en la carretera, recuperándose lo suficiente para al menos competir, Dygert se dio cuenta de que todavía estaba luchando mental, física y emocionalmente. Solo ha corrido seis días este año, tres de ellos terminaron en un abandono.

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“Después de mi tercer intento de regreso en febrero, comencé a notar cambios que no tenían nada que ver con el ciclismo. Estaba perdiendo el control, no solo en la bicicleta, sino en la vida cotidiana. Incluso las cosas que normalmente disfrutaba, como limpiar y organizar, me resultaban más difíciles. Al mismo tiempo, seguía ganando peso, lo que hacía que RED-S pareciera improbable en mi mente. Mirando hacia atrás, había señales por todas partes. Simplemente no las vi”.

Un médico del equipo la llamó aparte durante la primavera, explicó Dygert, para decirle que algo no parecía estar bien. Conversaciones adicionales con el equipo y la gerencia de Canyon-SRAM finalmente llevaron al diagnóstico de que Dygert padecía RED-S y los impactos a largo plazo de varias lesiones.

'RED-S puede verse diferente de persona a persona'

Si bien RED-S está empezando a entenderse y tomarse cada vez más en serio en el ciclismo profesional, todavía se asocia con un conjunto limitado de síntomas y causas.

En su publicación, Dygert quiso reconocer esas causas y casos comunes, pero también dejar en claro cómo para ciclistas como ella, otras luchas pueden estar detrás de un diagnóstico de RED-S.

“No comparto esto para restarle importancia a aquellos cuyo RED-S se desarrolló mediante una falta de combustible intencional. Sus experiencias son reales y merecen ser comprendidas. Lo comparto porque RED-S puede verse diferente de persona a persona. Cada cuerpo es diferente. Cada historia es diferente”, escribió.

“Para mí, la falta de combustible no se trataba de no comer lo suficiente. Se trataba de la brecha entre lo que mi cuerpo estaba absorbiendo y lo que se le pedía que manejara. Las repetidas lesiones, enfermedades, recuperación, estrés y tensión fisiológica crearon una demanda que finalmente excedió lo que mi cuerpo podía soportar. Mi cuerpo no estaba muriendo de hambre por falta de alimentos. Estaba muriendo de hambre por falta de recuperación.

“Después de suficientes contratiempos, suficientes reinicios, suficiente estrés, mi cuerpo finalmente explotó, y explotó a lo grande”.

A pesar de haber dicho en una publicación anterior que seguir adelante y regresar es “la única forma que conozco”, Dygert ahora tiene que enfrentar el impacto de una carrera que abarca “11 temporadas y ninguna fue ininterrumpida”. Sin embargo, dejó claro que todavía hay otro regreso en ella.

“Por ahora hay que volver a centrarse en la recuperación, en estar saludable, los objetivos no han cambiado”, escribió. “Sólo tiene el camino para llegar allí. Volveré”.