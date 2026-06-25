El ciclista del equipo de EE. UU. sufre un trastorno por deficiencia de energía después de repetidas lesiones y estrés

Después de revelar su diagnóstico RED-S a principios de este mes, Chloé Dygert (Canyon-SRAM) explicó cómo los síntomas inusuales y la falta de un problema de peso hicieron que el diagnóstico fuera difícil de identificar y sorprendente para ella y su entrenador.

RED-S, o deficiencia relativa de energía en el deporte, a menudo se asocia con falta de energía y bajo peso corporal y, en las mujeres, con la pérdida de un período regular.

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