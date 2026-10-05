El ciclista español de leyenda Ángel Arroyo fallece a los 70 años

El mundo del ciclismo español está de luto tras el fallecimiento de Ángel Arroyo, una figura legendaria del deporte de las dos ruedas en nuestro país. A los 70 años de edad, Arroyo nos deja un legado imborrable en la historia del ciclismo nacional.

Con una carrera llena de éxitos y reconocimientos, Ángel Arroyo se destacó por su valentía y entrega en las carreteras. Su paso por diferentes equipos y competiciones dejó una huella imborrable en el corazón de los aficionados al ciclismo.

El legado de Ángel Arroyo perdurará en la memoria de todos los amantes de este apasionante deporte. Descanse en paz, una leyenda del ciclismo español..