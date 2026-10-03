El ciclista Lachlan Morton está listo para dejar el equipo EF Education-EasyPost. Morton, de 29 años, decidió no renovar su contrato con el equipo y buscará nuevas oportunidades en su carrera profesional.

El corredor australiano ha sido parte del equipo desde hace varios años, pero ha tomado la decisión de emprender nuevos retos en el ciclismo. Aunque no se ha anunciado oficialmente su próximo destino, se espera que Morton revele pronto sus planes para la próxima temporada.

La salida de Morton representa un cambio importante para el equipo EF Education-EasyPost, que perderá a uno de sus corredores más experimentados y talentosos. Sin embargo, la organización confía en poder encontrar un reemplazo capaz de llenar el espacio dejado por Morton y seguir compitiendo al más alto nivel.

Morton ha sido un activo importante para el equipo, participando en numerosas carreras y demostrando su valía como ciclista. Su salida marcará el final de una etapa en su carrera, pero también el comienzo de nuevas oportunidades y desafíos que seguramente le esperan en el futuro..