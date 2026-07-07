La ciclista eslovena Urška Žigart no requerirá cirugía después de fracturarse la mandíbula en un accidente durante el Tour de Suiza. Žigart, del equipo Movistar, sufrió la lesión durante la tercera etapa de la carrera y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento.

Afortunadamente, los médicos determinaron que la fractura se curará por sí sola sin necesidad de intervención quirúrgica. Žigart se encuentra en recuperación y se espera que pueda volver a competir pronto.

El equipo Movistar confirmó que Žigart no necesitará cirugía y agradeció a todos los aficionados por su apoyo durante este difícil momento. La ciclista eslovena continuará con su rehabilitación y regresará a las competiciones tan pronto como sea posible..