El talentoso ciclista Remco Evenepoel cerró la temporada con una impresionante victoria en la contrarreloj de 45.4km en el Chrono des Nations. Esta fue su cuarta victoria en esta disciplina durante la temporada. Evenepoel demostró una vez más su gran habilidad en las pruebas contra el reloj y dejó en claro su dominio en este tipo de competencias. Su desempeño en esta carrera fue impecable, marcando un tiempo que lo llevó a la victoria de manera contundente. Sin duda, Evenepoel cierra la temporada de forma espectacular, consolidándose como uno de los mejores ciclistas en las contrarreloj..