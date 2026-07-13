Pintados, exhaustos y empapados de agua: rostros de la primera semana del Tour de Francia. En la primera semana del Tour de Francia, los ciclistas han mostrado sufrimiento y agotamiento. Las duras etapas y las condiciones climáticas han dejado a los corredores exhaustos y sedientos, lo que se refleja en sus rostros cansados y empapados de sudor y agua. Cada pedalada se convierte en un desafío, pero los ciclistas continúan luchando en busca de la gloria en la carrera más prestigiosa del mundo del ciclismo. La competencia es feroz y la batalla apenas comienza en esta emocionante edición del Tour de Francia..