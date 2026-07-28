El equipo Canyon-SRAM revela su nuevo y colorido kit para el Tour de France Femmes respaldando la ambiciosa campaña “We Femmes”.

El equipo Canyon-SRAM ha presentado su nuevo kit para el Tour de France Femmes, el cual cuenta con un diseño colorido y llamativo. Esta equipación forma parte de la campaña “We Femmes”, la cual busca promover y apoyar a las mujeres en el ciclismo de élite.

El equipo ha apostado por un diseño arriesgado y moderno, que destaca por sus tonos vibrantes y motivadores. Este nuevo kit refleja la determinación y la energía del equipo Canyon-SRAM, que se ha convertido en un referente en el mundo del ciclismo femenino.

Con esta iniciativa, el equipo busca respaldar a las mujeres ciclistas y fomentar su participación en competiciones de alto nivel. La campaña “We Femmes” pretende inspirar a nuevas generaciones de ciclistas y promover la igualdad de género en el deporte.

El equipo Canyon-SRAM espera que este nuevo kit les ayude a destacar en el Tour de France Femmes y a transmitir un mensaje de fuerza y determinación a todas las mujeres que sueñan con triunfar en el ciclismo profesional..