El ecuatoriano Richard Carapaz dominó el Alpe d’Huez después de un desastre tardío de Sepp Kuss en el Tour de Francia. Carapaz logró imponerse en la etapa con gran determinación, dejando atrás a sus rivales en la montaña. Su actuación destacada le permitió consolidar su posición en la clasificación general de la competencia.

El ciclista ecuatoriano demostró su fortaleza en la alta montaña y su capacidad para enfrentar los desafíos más exigentes del Tour de Francia. Su rendimiento en Alpe d’Huez lo coloca como uno de los favoritos para alzarse con la victoria en la prestigiosa carrera ciclista.

Por otro lado, el estadounidense Sepp Kuss sufrió un revés al final de la etapa, lo que le hizo perder terreno en la clasificación general. A pesar de su desafortunado incidente, Kuss mostró una gran determinación y coraje en su intento por recuperarse.

El Tour de Francia sigue emocionando a los aficionados con etapas llenas de emoción y competitividad. Los ciclistas continúan mostrando su mejor nivel en cada jornada, lo que promete una recta final de la competencia llena de emoción y suspense. La lucha por el maillot amarillo se intensifica y cada pedalada se vuelve crucial en la búsqueda de la gloria en la ronda gala..