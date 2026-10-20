La ciclista Melisa Rollins deja atrás el ciclismo de grava y montaña para embarcarse en una carrera en carretera con el equipo EF Education-Oatly. Este cambio representa un nuevo desafío para Rollins, quien buscará destacar en una disciplina diferente a la que estaba acostumbrada. Su incorporación al equipo EF Education-Oatly abre un nuevo capítulo en la carrera deportiva de Rollins, quien deberá adaptarse a las exigencias y dinámicas propias del ciclismo de carretera. ¡Estaremos atentos a sus próximos logros y desempeños en esta nueva etapa de su carrera profesional!.