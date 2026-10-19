El ciclista Ronan Augé enfrenta una nueva carrera como profesional de la gestualidad después de sufrir parálisis facial tras un terrible accidente en el Tour de Langkawi. Augé sufrió este percance en la primera etapa de la competencia, lo que lo llevó a ser trasladado de urgencia a un hospital para recibir tratamiento. Esta lesión podría significar el fin de su carrera como ciclista profesional, ya que la parálisis facial puede tener un impacto significativo en su rendimiento deportivo. Augé se encuentra actualmente en proceso de recuperación y se desconoce cuánto tiempo le tomará volver a competir, si es que logra hacerlo..