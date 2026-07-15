Los esprínteres dan la bienvenida a la lluvia y al clima más fresco mientras el maillot verde del Tour de Francia vuelve a la vida en la etapa 11 en Nevers. Los velocistas disfrutaron de las condiciones climáticas cambiantes en la etapa 11 del Tour de Francia, ya que la lluvia y el clima más fresco afectaron la carrera y permitieron que los ciclistas de velocidad brillaran una vez más en la competencia. El maillot verde, que se otorga al líder de la clasificación por puntos, volvió a ser un foco de atención en esta etapa, destacando la importancia de los esprínteres en la lucha por la victoria en la clasificación general. Los corredores demostraron su destreza en condiciones climáticas difíciles, lo que añadió emoción y drama a la etapa 11 en Nevers del Tour de Francia..