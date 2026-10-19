El ciclista John Degenkolb responde a las críticas de Picnic-PostNL preguntando por qué voces como la suya fueron excluidas de la investigación. Degenkolb cuestiona la falta de representación de su punto de vista en la polémica y se muestra sorprendido ante esta omisión. Sus declaraciones han generado controversia dentro de la comunidad ciclista, ya que señala la importancia de considerar diferentes perspectivas en este tipo de situaciones. Su postura pone de manifiesto la necesidad de promover un diálogo abierto y plural para abordar este tipo de conflictos en el mundo del ciclismo profesional..