“Nuestro personal médico está siguiendo su proceso de recuperación y le deseamos a Lauren una buena recuperación”, dice FDJ United-SUEZ en una actualización médica.

Lauren Dickson se vio obligada a abandonar el Tour de Suiza femenino después de fracturarse la clavícula en un accidente ocurrido durante los últimos kilómetros de la etapa 3 en Bad Ragaz el viernes.

Dickson se estrelló cuando quedaban cuatro kilómetros en la carrera de 120,8 km, y aunque se recuperó y terminó en el puesto 87, con el mismo tiempo que la eventual ganadora de la etapa Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM), más tarde fue llevada al hospital para recibir tratamiento y no comenzará la etapa 4 el sábado.

“Después de su caída en los últimos kilómetros de la tercera etapa del Tour de Suiza femenino, Lauren Dickson fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron una fractura de clavícula”, escribió FDJ United-SUEZ en un informe médico oficial.

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“Nuestro personal médico está siguiendo su proceso de recuperación y le deseamos a Lauren una buena recuperación”.

La joven de 26 años ha tenido muchas actuaciones sólidas en su primera temporada con FDJ United-SUEZ este año, terminando segunda en la general en la Vuelta a Extremadura Femenina, tercera en la general en Itzulia Women, cuarta en Durango Emakumeen Saria y tres top 10 en etapas y 11 en la general en el Giro de Italia, mientras que su compañera de equipo Demi Vollering se llevó la victoria.

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En el Tour de Suiza Femenino, tuvo un gran comienzo, terminando segunda en la primera etapa en Sondrio y séptima en la segunda etapa en Locarno, y comenzó la etapa 3 en segunda posición general detrás de la líder de la carrera, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

Con sólo dos etapas restantes: la contrarreloj de la etapa 4 en Aarburg y la final de la etapa 5 en Villars-sur-Ollon, Dickson estaba preparado para otra buena actuación general. Sin duda, centrará su atención en los eventos que se celebrarán más adelante en los meses de verano.

FDJ United-SUEZ aún no ha indicado cuánto tiempo le llevará recuperarse para recuperar la salud y el pelotón.

Te deseo una buena recuperación Lauren 🩵 pic.twitter.com/NbeQ44d3b419 de junio de 2026