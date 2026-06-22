“Nuestro personal médico está siguiendo su proceso de recuperación y le deseamos a Lauren una buena recuperación”, dice FDJ United-SUEZ en una actualización médica.

Lauren Dickson se vio obligada a abandonar el Tour de Suiza femenino después de fracturarse la clavícula en un accidente ocurrido durante los últimos kilómetros de la etapa 3 en Bad Ragaz el viernes.

Dickson se estrelló cuando quedaban cuatro kilómetros en la carrera de 120,8 km, y aunque se recuperó y terminó en el puesto 87, con el mismo tiempo que la eventual ganadora de la etapa Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM), más tarde fue llevada al hospital para recibir tratamiento y no comenzará la etapa 4 el sábado.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: