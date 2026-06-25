El director deportivo Joxean Matxin confirma a Isaac del Toro como el plan B para la victoria general

Paul Siexas todavía tiene solo 19 años y hará su debut en el Tour de Francia este julio, pero su talento y determinación son tales que el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, Joxean Fernandez Matxin, lo considera una amenaza para que Tadej Pogačar gane su quinta camiseta amarilla.

Matxin vio de cerca a Seixas en el reciente Tour Auvergne-Rhône Alpes mientras guiaba a Isaac del Toro hacia la eventual victoria general. Seixas sufrió una fuerte caída en la etapa 6, lo persiguió valientemente con sus compañeros de equipo para cerrar una brecha de cuatro minutos, pero luego se vio obligado a abandonar la carrera debido a sus lesiones.

Seixas no pudo demostrar su potencial en las últimas etapas de montaña, pero impresionó a Matxin con su carácter.

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“A pesar de sus caídas, o quizás incluso a causa de ellas, vimos a un Seixas súper, que estaba realmente fuerte, incluso más de lo que esperábamos. No hablo de su resultado final sino de su carácter”, dijo Matxin. BiciProen una aparente mezcla de respeto y juegos mentales previos al Tour.

Seixas es el nuevo chico en el grupo de contendientes del Tour de Francia, y Decathlon CMA CGM decidió respaldarlo como líder del equipo. Se espera que rivalice con Pogačar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease Bike), Remco Evenepoel y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y quizás Juan Ayuso (Lidl-Trek) por los lugares en el podio final del Tour de Francia.

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“Creo que es uno de los mayores rivales de Tadej por su póquer de cinco victorias”, dijo Matxin. “Su caída demostró que es fuerte física y mentalmente. No se rinde, de lo contrario habría remontado y acortado una brecha de cuatro minutos”.

“Seixas debe ser considerado un contendiente, incluso si nunca ha corrido una Gran Vuelta. Cuando demuestras ciertas cosas, no hay necesidad de tener miedo de una carrera de tres semanas. Lo puse allí junto a Jonas Vingegaard y lo que demostró en el Giro. No podemos subestimar a nadie”.

El director deportivo de Visma Lease a Bike, Gaëtan Pons, fue recíproco en sus elogios a Pogačar en el Tour de Suiza y predijo otra batalla general en las carreteras de Francia.

“Demostró que está en gran forma y es una buena señal para nosotros de cara al Tour de Francia”, dijo Pons sobre Pogačar. L'Equipe.

“Jonas demostró que también era muy fuerte en el Giro; este año habrá una verdadera batalla”.

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Visma Lease a Bike y Decathlon CMA CGM tienen una estrategia de líder único en el Tour, pero Matxin confía en que Emiratos Árabes Unidos tenga a Isac del Toro como posible Plan B, sobre todo después de su victoria en el Tour Auvernia-Ródano Alpes.

“También enviamos un mensaje claro: demostramos lo bueno que es Del Toro para el Tour”, dijo Matxin.

“Me gusta el hecho de que nunca perdió la esperanza, nunca perdió de vista el objetivo final, a pesar de que el descanso ganó tiempo en los primeros compases.

“Sus cualidades le permiten aspirar a cualquier cosa. Nunca me ha gustado la palabra capitán, aunque está claro que tiene que haber una jerarquía en un equipo grande como el nuestro.

“Estoy más interesado en que Isaac tenga la oportunidad de abrirse paso. Eso significa que podemos montar el Tour con un Plan B. Él sabe que puede ganar un Gran Tour y eso es importante”.