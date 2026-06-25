El director deportivo Joxean Matxin confirma a Isaac del Toro como el plan B para la victoria general

Paul Siexas todavía tiene solo 19 años y hará su debut en el Tour de Francia este julio, pero su talento y determinación son tales que el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, Joxean Fernandez Matxin, lo considera una amenaza para que Tadej Pogačar gane su quinta camiseta amarilla.

Matxin vio de cerca a Seixas en el reciente Tour Auvergne-Rhône Alpes mientras guiaba a Isaac del Toro hacia la eventual victoria general. Seixas sufrió una fuerte caída en la etapa 6, lo persiguió valientemente con sus compañeros de equipo para cerrar una brecha de cuatro minutos, pero luego se vio obligado a abandonar la carrera debido a sus lesiones.

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