El Tour de France Femmes 2026 está por llegar a la etapa 3, en la que se espera un recorrido por las colinas de Francia que podría beneficiar a una escapada. La carrera se adentra en terrenos montañosos y se prevé que sea una jornada emocionante donde podría triunfar un grupo de corredoras que logre desmarcarse del pelotón principal. La competencia promete ser reñida y llena de acción, manteniendo la emoción y la incertidumbre en cada kilómetro recorrido. El Tour de France Femmes continúa demostrando ser un evento clave en el calendario ciclista femenino, atrayendo a numerosos seguidores y aficionados deseosos de presenciar la destreza y el talento de las ciclistas en cada etapa..