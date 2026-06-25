El francés corrió para Bigmat-Auber93 y Bouygues Telecom entre 2003 y 2012, y más tarde trabajó para ASO como piloto de carreras.

El ex piloto de Europcar y doble ganador del Tro-Bro Léon, Saïd Haddou, ha fallecido a la edad de 43 años.

El francés murió el lunes tras quedar atrapado en una colisión de tráfico mientras conducía su motocicleta. L'Equipe informó.

Haddou corrió entre el pelotón profesional entre 2003 y 2012, y pasó un tiempo en Bigmat-Auber93 y Bouygues Telecom (más tarde conocido como Europcar). Obtuvo siete victorias durante su carrera deportiva, incluidas victorias en sprint en las ediciones de 2007 y 2009 del Clásico bretón de tierra, Tro-Bro Léon.

Haddou, de Issy-les-Moulineaux, cerca de París, también ganó etapas de las Boucles de la Mayenne, Tour du Poitou-Charentes, Etoile de Bessèges y el Gran Premio de Tallin-Tartu, y corrió el Giro de Italia y el Tour de Francia en 2009. Se dedicó a las carreras en ruta después de comenzar en la pista, ganando el título europeo sub-23 de Madison en 2022.

Haddou era de ascendencia argelina y, en 2009, se convirtió en el primer ciclista de origen norteafricano en correr el Tour de Francia desde 1954, según El mundo.

Después de retirarse de las carreras al final de la temporada 2012, Haddou permaneció sobre dos ruedas como piloto de France Télévisions.

Se asoció con su ex compañero de equipo Thomas Voeckler, pilotando la motocicleta de televisión mientras Voeckler daba transmisiones en vivo de las carreras, incluido el Tour de Francia. Haddou también trabajó en otras carreras organizadas por la ASO, conduciendo invitados y periodistas.

ciclismonoticias extiende sus condolencias a la familia, amigos y ex compañeros de equipo de Haddou.