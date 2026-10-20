Una sorpresa llega al mundo de las computadoras para bicicletas con el lanzamiento de tres unidades de control por voz, permitiendo a los ciclistas utilizar comandos de voz para acceder a funciones clave mientras pedalean.

La introducción de esta tecnología llamada “OK Garmin” representa un avance significativo en la industria de los dispositivos para ciclistas. Ahora, los usuarios podrán controlar sus computadoras para bicicletas de forma más práctica y segura, sin necesidad de soltar el manillar.

Estos dispositivos cuentan con una serie de comandos preestablecidos que permitirán a los ciclistas obtener información en tiempo real sobre su rendimiento, consultar mapas y navegar sin necesidad de detenerse. Además, la compatibilidad con asistentes de voz como Siri y Google Assistant añade una capa adicional de conveniencia para los usuarios.

En resumen, la incorporación de la tecnología de control de voz en las computadoras para bicicletas representa un gran avance en la experiencia del usuario y seguramente será bien recibida por la comunidad ciclista..