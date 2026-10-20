El ciclista Taco van der Hoorn está considerando su futuro mientras aún busca un contrato para 2027. En una entrevista reciente, mencionó que tal vez se dedique al ciclismo en grava si no consigue un nuevo acuerdo. Van der Hoorn, quien ha competido en varios equipos a lo largo de su carrera, está evaluando sus opciones ante la incertidumbre de su situación contractual. Su decisión final aún está pendiente, pero el corredor holandés está manteniendo la calma mientras espera una resolución..