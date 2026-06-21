“No parecía estar de humor para correr”, dice el director del equipo después de que el campeón mundial ampliara su ventaja en la carrera

Después de defender su liderato en el Tour de Suiza en la etapa 2, Tadej Pogačar cumplió diligentemente con las presentaciones del podio de sus tres camisetas de líder.

Pero el Campeón del Mundo no concedió entrevistas mientras corría hacia un hospital cercano para ver a su compañera, Urska Žigart, que resultó herida en un accidente a alta velocidad durante la etapa femenina del Tour de Suiza que precedió a la suya.

En declaraciones a las emisoras de carreras, el director del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, explicó que el incidente afectó el comportamiento de Pogačar pero no su profesionalismo.

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“Desafortunadamente, justo antes del inicio leyó las malas noticias”, dijo Gianetti. “Fui a ver a Urska antes de la salida, así que le aseguré que, afortunadamente, no es nada grave, aunque fue una gran caída, porque fue a una velocidad de más de 50 km/h. Podemos tranquilizarlo, pero puedes imaginar que no es fácil para él. No parecía estar de humor para correr”.

La edición de 2026 es el primer año en que las dos carreras WorldTour se llevarán a cabo en los mismos días, en lugar de con una semana de diferencia como en años anteriores.

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Žigart se estrelló en una superficie irregular de la carretera justo fuera del kilómetro para terminar la etapa femenina de 105,6 km y, debido a que el incidente se produjo dentro de los últimos 3 km, figuraba en los resultados como finalista.

Sin embargo, su equipo de AG Insurance-Soudal le informó que había sufrido una fractura de mandíbula en la caída.

Pogačar estaba comprensiblemente molesto por la noticia, pero después de ganar la etapa 1 del Tour de Suiza con un ataque de 72 kilómetros, tenía el maillot amarillo que defender.

“Una vez que comenzó la carrera, volví al hospital, luego llamé a los DS, quienes pudieron tranquilizarlo”, dijo Gianetti.

Pogačar terminó justo detrás de la escapada (Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ganó la etapa) y amplió su ventaja en la general.

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“Es un profesional, lo vimos al final. Aún así intentó hacerlo lo mejor posible. La escapada estaba tan lejos que era prácticamente imposible perseguirla, pero lo intentó hasta el final”, dijo Gianeti.

“Incluso en los momentos más complicados, es muy profesional. Nunca hay suficientes palabras para agradecer a Tadej.

“Normalmente se las arregla para aislarse de todo lo que lo rodea, pero no de su pareja. Como puedes imaginar, la familia es diferente. Parecía un poco conmocionado antes del comienzo; no era normal”.

En 2022, Pogačar puso a la familia por delante de las carreras cuando la madre de Žigart murió antes de Lieja-Bastogne-Lieja, abandonando esa carrera para quedarse en casa con la familia.