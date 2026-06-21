“No parecía estar de humor para correr”, dice el director del equipo después de que el campeón mundial ampliara su ventaja en la carrera

Después de defender su liderato en el Tour de Suiza en la etapa 2, Tadej Pogačar cumplió diligentemente con las presentaciones del podio de sus tres camisetas de líder.

Pero el Campeón del Mundo no concedió entrevistas mientras corría hacia un hospital cercano para ver a su compañera, Urska Žigart, que resultó herida en un accidente a alta velocidad durante la etapa femenina del Tour de Suiza que precedió a la suya.

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