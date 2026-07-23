El ciclista Tom Pidcock estuvo ausente de la fuga en la primera etapa de los Alpes del Tour de Francia, lo que generó sorpresa entre los fanáticos y seguidores del deporte. Pidcock, quien ha sido una revelación en la competición, no logró integrarse al grupo de escapados durante la etapa de montaña.

Su ausencia en la fuga fue motivo de especulaciones y generó opiniones divididas entre los expertos. Algunos consideraron que pudo tratarse de una estrategia del equipo para reservar energías, mientras que otros sugirieron que Pidcock podría estar guardando fuerzas para etapas futuras.

Lo cierto es que el joven ciclista, que ha destacado en otras competiciones, no logró brillar en esta ocasión y su rendimiento fue cuestionado por algunos seguidores. Habrá que esperar a las próximas etapas para ver si Pidcock logra recuperarse y demostrar su valía en el Tour de Francia..