Una serie de tardes grises y empapadas en Bristol fueron la oportunidad perfecta para ponerse la chaqueta impermeable Albion All Road Pertex Shield para nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Esta chaqueta, que forma parte de la gama Albion All Road, está diseñada para combatir la lluvia en recorridos por carretera y aventuras todoterreno. Su forma es definitivamente más cercana al extremo del espectro de la carretera, pero hay espacio para una chaqueta acolchada debajo para días más largos y viajes en bicicleta.

El All Road está fabricado con tejido Pertex Shield, diseñado para ser ligero, impermeable y muy transpirable. El tiempo dedicado a empaparse por completo e hincharse en caminos de herradura empinados fue el campo de pruebas ideal para una chaqueta dirigida al segmento de alto rendimiento del mercado.

Corta para la carretera, pero sin ser tan atrevido no puedes ponerte capas debajo

Diseño y estética

La chaqueta impermeable Albion All Road Pertex Shield tiene un ajuste más cercano al mercado de carreras, sin ser demasiado ajustada. La tabla de tallas fue acertada para mí; No me queda demasiado apretado en el estómago y también le quedaría bien a alguien con un busto más grande. Todavía había espacio para ponerme capas debajo sin parecer una mujer con bolsos cuando no lo necesitaba. Sin embargo, la parte trasera de la chaqueta quedó un poco más alta de lo que me gustaría. Cae un poco pero no ofrece mucha cobertura. La tela adicional está ahí para acomodar bolsillos completos de la camiseta en lugar de cubrir el trasero.

Los brazos tienen una longitud cómoda y repasaron mi reloj sin sentirme restrictivo. El cuello del All Road no llega demasiado alto y es lo suficientemente ancho como para no presionar molestamente la parte delantera de mi cuello cuando está completamente cerrado. Esta chaqueta Albion no tiene capucha, lo que le da ese aspecto más roadie. Albion ofrece una chaqueta con capucha con especificaciones similares en su gama Zoa, la Albion Zoa Rain Shell, pero no hay talla para mujeres en este momento. Prefiero la opción de una capucha debido a mi cabello largo que puede volverse asqueroso y frío, así que vamos Albion, ayuda a una hermana.

Si el naranja no es de tu gusto, hay una opción gris claro, pero para ser sincero, prefiero la visibilidad adicional que ofrece vestirse como mandarina. Si la visibilidad es tu prioridad número uno, la chaqueta Proviz 360 deberían estar en su lista de compras, aunque están destinados a usos finales muy diferentes. Esta prenda impermeable no es tan llamativa como una naranja de alta visibilidad; todavía brillante, pero uno más apagado que crecía en mí cuanto más lo usaba. El distintivo logotipo de Albion en la parte inferior de la chaqueta también es reflectante, por lo que queda un poco plateado para los vehículos que se aproximan.

Siempre vale la pena elogiar una chaqueta que realmente se ajusta a la tabla de tallas.

Las cremalleras y los puños ajustables tienen un diseño sensato que los hace fáciles de usar cuando estás a mitad de camino. En lugar de optar por una cremallera de dos direcciones, Albion tiene una bola curva bajo la manga: ha optado por una segunda cremallera, más delgada, ubicada al lado de la principal. Este más pequeño llega hasta la cintura, por lo que puedes abrir la cremallera desde abajo para ventilar sin tener que abrirla por completo. Es una forma completamente novedosa de lograr el mismo resultado que una cremallera de doble extremo. Los puños de “cierre y liberación rápida” tienen una simple pestaña de velcro que le permite liberar las manos o volver a meterlas.

La chaqueta tiene un bolsillo en el pecho en el que puedes guardar una tarjeta bancaria, un billete o las llaves de casa. El tejido interno del bolsillo es elástico y no impermeable, por lo que si abres la chaqueta, lo que haya dentro no estará protegido. Para ser honesto, es más un guiño a un bolsillo y no es de gran utilidad. Como la chaqueta se puede abrir desde la parte inferior, puedes acceder a los bolsillos de tu camiseta con bastante facilidad sin quitarte la chaqueta.

La chaqueta está confeccionada con tejido Pertex Shield de 3 capas con una membrana sin PFC y repelencia al agua duradera (DWR) C0. Si eso no significa nada para ti, echa un vistazo a nuestra guía explicativa sobre tejidos impermeables. En caso de que lo olvides, PERTEX está cómodamente impreso en la manga para que puedas presumir de tu maravillosa tela. Es conocido por ser liviano y duradero. Albion también ofrece reparaciones gratuitas de por vida en sus productos, por lo que si alguna vez se prueba la durabilidad al máximo, tiene una alternativa.

Actuación

Sé que la chaqueta impermeable Albion All Road cabe en el bolsillo de una camiseta porque la primera vez que la saqué a dar una vuelta, ahí es exactamente donde se quedó. Es útil saber que es muy plegable, pero no es las condiciones ideales para probar algunas de las cualidades más importantes. Por suerte para ti, mi siguiente viaje fue un festival de lluvia sin parar y vaya que funcionó esta chaqueta. En pocas palabras, es excelente. Estuve seco durante todo el recorrido y no tuve ningún problema con el agua que se filtraba a través de la cremallera o los puños. Es impresionantemente transpirable; Incluso después de una subida importante me sentía cómodo y el efecto de “hervir en la bolsa” no me había dominado. Poco a poco a lo largo del recorrido comencé a transpirar, pero era una cantidad normal por el esfuerzo y no por la chaqueta. ¡Esta chaqueta es empacable, impermeable y transpirable y hay una nueva fanática de Pertex en la casa!

Creo que el mejor kit es aquel en el que no tienes que pensar. Quiero que mi atención esté en el viaje, no en costuras molestas o tamaños extraños. Antes de comenzar el viaje pensé que el sistema de cremallera parecía complicado y complicado. ¿Por qué tener dos cremalleras cuando solo puedes tener una? Para ser justos, esa es una pregunta que todavía me hago, pero el sistema Albion también funciona a pesar de agregar potencialmente un punto extra de posible falla. La cremallera principal con el “tirador de gran tamaño” era fácil de localizar y bajar incluso con guantes de ciclismo gruesos. El interruptor más pequeño para la segunda cremallera no fue más difícil de encontrar y se usó mucho cuando busqué mi teléfono en los bolsillos de mi camiseta. A veces las cremalleras impermeables pueden resultar un poco difíciles y rígidas, pero éstas no. Ajustar esta chaqueta mientras conduces es realmente sencillo.

Entonces, ¿dónde se queda corta esta chaqueta? Se siente un poco quisquilloso cuando funciona tan bien en las áreas clave de protección contra la lluvia y transpirabilidad. Si tuviera que presionar, diría que el bolsillo se siente más como un guiño a un bolsillo. Es muy pequeño y está en una ubicación bastante incómoda para cualquier cosa que no sea plana. También sería bueno tener un panel reflectante más llamativo para el ciclismo de carretera en condiciones de poca luz. El logotipo de Albion, si bien es muy atractivo, no ofrece mucho espacio para detalles reflectantes. Como dije, estoy siendo quisquilloso aquí, así que pediré una vez más un Zoa Rain Shell para mujer… ¿por favor? Es nominalmente unisex, pero aun así… Especialmente porque su gama de chaquetas acolchadas tiene capucha, sería bueno mantenerla seca también.

Lo suficientemente transpirable como para seguir entre duchas en un día frío, eso es una gran ventaja.

Valor

Está en el extremo superior del mercado. Si buscas una prenda de alto rendimiento que te sienta tan bien en una cafetería como en una aventura de un día de duración, esta chaqueta es una gran opción. Claro, es una pieza de inversión, pero con reparaciones gratuitas de por vida (el planeta te saluda) deberías tenerla para pasar un rato divertido y por mucho tiempo.

Veredicto

Esta es una chaqueta de ciclismo impermeable de primera calidad, pero respalda el PVP con una protección impresionante, una gran transpirabilidad y un excelente ajuste que permite usar capas debajo. Si bien le falta el departamento de bolsillos y las cremalleras son un poco poco ortodoxas, los detalles como las lengüetas en el dobladillo inferior para ayudar a subirlo hacen que sea un placer usarlo. Agregue un brazalete bien diseñado para ayudar a sellar los elementos y tendrá un paquete ganador.