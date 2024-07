Una vez más me encuentro frente a una página en blanco, tratando de encontrar una manera de escribir con tacto consejos de compra para una moto que está muy fuera del alcance de muchos de nosotros, en medio de una crisis del coste de la vida. Sin embargo, cuando intento escribir estas reseñas de superbikes principalmente italianas, siempre recuerdo que cuando tenía 14 años leía felizmente la revista Top Gear durante horas, juntando mi dinero de bolsillo para comprar algunas bielas nuevas y muy lejos de poder dar el pago inicial para un Ferrari. Para algunos de ustedes, estoy seguro de que esta es una manera de vivir indirectamente y tener una idea de lo que es conducir una que claramente está en el territorio de la “moto de ensueño”.

La Diamante SV, la versión “Super Veloce” de la bicicleta de ruta de gama alta de la marca con sede en Bassano, es de primera calidad y, si bien hace algunas afirmaciones aerodinámicas desenfadadas, es mucho más una bicicleta que se codea con la Colnago C68 que con algo como la Bianchi Specialissima verdaderamente orientada a las carreras.

Mi unidad de prueba está equipada con el grupo Campagnolo Super Record EPS, ahora obsoleto y no inalámbrico, solo para aumentar el factor de ostentación. La bicicleta que puedes comprar en el mercado ahora mismo cuesta $11,899 / €11,599. Si quieres actualizar las ruedas de serie, algo que explicaremos más adelante en la reseña, tendrás que sumar 900 € adicionales.

Diseño y estética

Hace un tiempo escribí una pequeña perorata centrada en que todas las bicicletas aerodinámicas tienen el mismo aspecto. Afortunadamente, esto ha cambiado un poco, ya que ahora las marcas se unen en torno a un nuevo estándar de solución de una sola bicicleta, pero incluso en un contexto visual diversificado, la silueta de la Diamante SV es relativamente única. Dentro de la marca Basso, las horquillas de brazos rectos son la norma y se comparten incluso con la nueva Venta R, mucho más asequible, que analicé a principios de año, pero la postura de la Diamante SV es más decidida. Las barras de la horquilla arqueadas hacia adelante tienen un aspecto estupendo y, a pesar de que no se hacen afirmaciones aerodinámicas sustanciales reales, al menos parece que se ha hecho un guiño a la aerodinámica.

Lo principal que probablemente te llame la atención es que parece… altoEn comparación con bicicletas de tamaño equivalente de otras marcas, la Diamante SV (así como muchas de la gama Basso) tiene un tubo de dirección y un tubo de asiento mucho más altos. Esto le da un aspecto único, pero también hace que la bicicleta sea más larga para la misma altura del manillar. Si tienes un tubo de dirección más corto y aprovechas la altura adicional con espaciadores en el tubo de dirección, mueves efectivamente el manillar hacia atrás al mismo tiempo debido a la inclinación del tubo de dirección. Menos espaciadores para la misma altura del manillar significa un alcance más largo, algo que debes tener en cuenta si alguna vez necesitas adaptarte a una de estas. Me encontré teniendo que golpear el sillín hacia adelante quizás más de lo que lo haría normalmente.

La pintura también es bastante especial. Cada una de las cuatro opciones es perlada, y este azul-blanco es moderadamente etéreo. También es brillante, lo que es mejor en mi opinión, ya que es más fácil de limpiar. También combina mejor con el brillo del grupo Super Record EPS y, como ya comentaré, también combinaría con el alto brillo de un juego de ruedas Campagnolo Bora WTO.

La cabina está disponible en anchos de hasta 38 cm, aunque solo con longitudes de vástago de 80 o 90 mm, pero en el extremo más grande puedes conseguir una opción de 130 mm x 44 cm en el otro extremo. La cabina en sí está bien, aunque no me gusta especialmente la zona de sujeción abultada, y aunque no me importa el hecho de que las caídas apunten ligeramente hacia abajo, doblando las muñecas hacia adelante, puede que no sea del gusto de todo el mundo.

Lo que no me convence, y es un problema bastante grave, es que la parte delantera cruje bajo carga. Es algo que me pasó con la Venta R y creo que se debió a un problema de control de calidad en una primera prueba. Sin embargo, aquí pasó lo mismo y también sé que ocurre con otros modelos enviados a otras publicaciones.

Incluso con la pasta de agarre de fibra adecuada, con el par correcto, las barras podían girar fácilmente independientemente de la rueda delantera. Llamé a Basso para preguntar por el crujido y, tras deducir que probablemente se debía al tapón expansible del tubo de dirección, me dijeron que ese componente “no tenía par máximo”. No puedo decirte cuánto tuve que apretar el tapón, incluso untado con agarre de fibra, para silenciar la parte delantera, porque es más de lo que estaba dispuesto a hacer con mi llave dinamométrica.

Si te has gastado tres mil dólares en una bicicleta, esto puede resultar molesto y dar lugar a una sensación de inseguridad, dado lo catastrófico que puede ser un fallo en la horquilla. En una bicicleta que cuesta casi cuatro veces más, es algo esencialmente imperdonable. Sí, los crujidos ocurren, pero casi todas las demás marcas de bicicletas han conseguido al menos garantizar que, por lo general, solo cruja el pedalier y no el manillar.

Actuación

Dejando a un lado el chirrido de la parte delantera, la Diamante SV es una bicicleta absolutamente maravillosa para conducir. Las características de conducción están entre las mejores que he probado. No tiene ese toque inestable y de competición que tiene una bicicleta de competición pura. Estoy pensando principalmente en el manejo de la Specialized Tarmac SL8 o la Canyon Ultimate. Como muchas bicicletas italianas (principalmente Colnago en este caso) es un poco más suave que las de otros lugares, pero mientras que las Colnago V4R me parecieron un poco tranquilas en términos de manejo, la Diamante SV está a la altura.

Al conducirla mientras se devoran kilómetros, no tiene ninguna de las características que suelen hacer que uno se muerda la cabeza y que hacen que la experiencia sea incómoda. En verdad, se siente como una bicicleta de resistencia, vestida con los adornos de las carreras. No tome esto como algo negativo, porque no lo es. El manejo, especialmente en descensos cuando las altas velocidades a menudo pueden hacer que las bicicletas más agresivas se sientan nerviosas, es excelente. Es equilibrada, estable y segura, pero no aburrida. Se siente muy parecida a la Pinarello F7 que probé el año pasado.

Lo que realmente me impresionó fue lo suave que se sentía la moto. Los neumáticos flexibles Vittoria Corsa Pro ayudan mucho en este aspecto, a pesar de que son el modelo anterior sin cámara, pero a diferencia de muchas motos de primera categoría en las que a menudo sentí que tenía que conducirla al límite para hacerle justicia, la Diamante fue mucho más indulgente y mucho más agradable para pasear. Los paseos largos y serpenteantes bajo el sol son donde se siente más a gusto. Puedes lanzarte a una chicana y sentirte como un corredor, y luego sentarte a disfrutar de la vista después.

En llano se nota la diferencia con una auténtica máquina aerodinámicamente optimizada, pero no creo que esta moto sea precisamente eso. No pretende ser una ahorradora de vatios, y creo que eso es lo mejor. Conserva esa intangible italianidad que básicamente solo se consigue ignorando el rendimiento en pos de la estética.

Bajar por él es sublime. Mientras que un vehículo como el V4R solo cobraba vida a unos 50 km/h, este se sentía lo suficientemente seguro como para aguantar velocidades de vértigo… o lo haría si no tuviera una voz en el fondo de mi cabeza que me recordaba constantemente cuánto par motor había puesto en el expansor y lo rápido que se me rechinaría la cara si me topara con asfalto a 70 km/h. Me temo que realmente afectó a la experiencia.

El tubo del asiento alto hace que el sillín se levante poco, aunque la tija del sillín de carbono es bastante cómoda, siempre que tengas un sillín que se adapte a ti. El manillar también es bastante ergonómico y, aunque era demasiado ancho para mi gusto, se puede pedir más estrecho, así que no hay puntos negativos.

Las ruedas son quizás el punto en el que las cosas empiezan a ir mal. Sospecho que nunca llegaré a un punto en mi vida en el que pueda gastar tanto dinero en una moto, pero si alguna vez llego allí (sin contar la inflación galopante), realmente espero no tener ruedas de marca propia. Las ruedas Microtech que vienen instaladas están perfectamente bien, pero conducir una superbike italiana con Super Record EPS y ruedas de marca propia, por muy buenas que sean, es un poco como presentarse a tu propia boda con un traje a medida, una corbata que combina con la decoración y un par de chanclas.

Puedes equipar esta bicicleta con ruedas Bora WTO, que probablemente sean una excelente opción, aunque todavía no he probado un juego de ruedas. En mi calidad de sumiller de ruedas, creo que las ruedas Hyperon Ultra serían una mejor opción. Deja de lado las afirmaciones sobre la aerodinámica y pon un juego de ruedas brillantes que deberían contrastar maravillosamente con el resto de la bicicleta. Súper rígidas, flexibles y suficientes para mejorar un poco el manejo.

Valor

No me tomes el pelo, pero creo que esta bicicleta tiene una buena relación calidad-precio. Es muy cara y, si quieres sacarle el máximo partido a tu dinero, algunas marcas de venta directa al consumidor te ofrecerán una mejor relación calidad-precio, especialmente con componentes Shimano o Sram.

Sin embargo… Si estás pensando en comprar una Basso Diamante es porque quieres comprar una Basso Diamante. Me arriesgaré y te diré que probablemente no te importe un comino el ahorro de potencia, y para ti, se trata más de estética y de esa intangible cualidad de superbike italiana que mencioné antes. La Colnago C68 lo tiene, y ese es probablemente el punto de referencia para las bicicletas italianas de bajo coste. La Pinarello Dogma no lo tiene. Su imagen ha sido higienizada en gran medida por la asociación con Ineos.

La Basso Diamante lo tiene todo a raudales y es más barata que la Colnago, incluso con un juego de ruedas Bora WTO, así que paga el recargo de 900 libras y olvídate de ella. ¿Cómo sé que lo tiene todo a raudales? Un artista de grafitis local comentó lo elegante que se veía. Los no ciclistas sabrán instintivamente que es especial, tú sabrás que es especial y, aunque el andar es bastante maravilloso, la particularidad está a la altura de la Colnago C68 por menos dinero. Eso es lo que estás pagando.

Veredicto

La Diamante SV de Basso es una bicicleta muy buena. Tiene un conjunto maravilloso de características de manejo que tienden a ser suaves en lugar de agresivas y se complementarían mejor con un juego de ruedas Campagnolo rígidas y de primera calidad para combinar con el grupo y animar un poco las cosas. El chirrido de la parte delantera es, lamentablemente, un verdadero punto negro, y la solución de simplemente apretar el tapón hasta que se calle me parece bastante salvaje; no pasa la prueba del olfato.

De todas formas, disfruté mucho conduciéndola. Si estuviera en la envidiable posición de poder comprar una, me desharía del puesto de conducción Basso y de las ruedas de marca propia, pondría un juego de Hyperons y elegiría un puesto de conducción que se adaptara a mi forma y ergonomía.