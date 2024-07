La última edición del Vittoria Corsa Pro existe (oficialmente) desde mayo de 2023, aunque ya se usaba mucho en el pelotón antes de esto y lo probé por primera vez un mes antes en un evento de prensa. Dado el uso intensivo del neumático en el pelotón profesional, junto con los excelentes resultados de las pruebas de resistencia a la rodadura independientes, se encuentra dentro de mi guía de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera, pero ¿cómo son realmente?

Los datos de resistencia a la rodadura solo pueden decirte algo, y si bien tienen su lugar en términos de rendimiento puro, los neumáticos son mucho más importantes que la velocidad a la que ruedan en un tambor montado en una plantilla. Llevo más de un año usando los Corsa Pro en varias bicicletas y, para tener una idea real de cómo son, no solo los he usado en el ancho “normal” de 28c, sino también en una opción de 32c, para ver cómo se comportan frente a los últimos y mejores neumáticos más anchos.

En resumen, me gustan mucho estos neumáticos, aunque, como ocurre con casi todo, tienen sus defectos. Son absolutamente hermosos para andar, especialmente en tamaños de mayor volumen, pero he sufrido un poco con su rendimiento cuando los configuro sin cámara.

Diseño y estética

El nuevo Corsa Pro se parece mucho al antiguo Corsa. De hecho, la banda de rodadura no ha cambiado. Tiene un centro liso, con entalladuras en los hombros (el término técnico para los cortes en la banda de rodadura) que corren en paralelo a la dirección de la marcha. En la generación anterior, esta banda de rodadura estaba físicamente pegada a la carcasa de algodón de 320 TPI, lo que significaba que, con el tiempo, los bordes de la banda de rodadura podían desprenderse. En la nueva versión, la banda de rodadura se incorpora a la carcasa durante el proceso de vulcanización, creando una unión permanente sin pegamento. Los fanáticos de los neumáticos flexibles (yo, en este caso) pueden estar contentos de que se mantenga la carcasa de 320 TPI.

La falta de pegamento entre el algodón y el caucho (un pegamento que es menos flexible que los materiales que une) tiene beneficios sobre el neumático antiguo en términos de resistencia al rodamiento, y la eliminación del hombro escalonado desde la banda de rodadura del neumático hasta la carcasa también tiene beneficios aerodinámicos.

El talón también ha cambiado con respecto al modelo anterior, con un perfil diseñado para funcionar mejor con llantas sin gancho, algo que todavía depende de la compatibilidad adecuada entre el tamaño de la rueda y el neumático, como lo demuestra el debate de este año en toda la industria sobre la seguridad de las llantas sin gancho.

Dejando de lado las afirmaciones de la marca sobre su velocidad (Vittoria afirma que el Corsa Pro es un 12 % más rápido, con un 18 % más de protección contra pinchazos y un 4 % más ligero que el modelo anterior), las pruebas independientes realizadas Resistencia a la rodadura de la bicicleta muestra que el Corsa Pro es 0,8 vatios más lento que un Continental GP5000 S TR de tamaño equivalente (28c), pero con un agarre y una protección antipinchazos ligeramente mejores.

Actuación

Si buscas un neumático para bicicleta de carretera que sea suave, rápido y con buen agarre, este es el tuyo. He disfrutado mucho usando el Corsa Pro y, dado su uso prolífico en el pelotón profesional, no debería sorprenderte leer que mi resumen de rendimiento es simplemente “son realmente muy buenos”.

Dejando de lado la resistencia a la rodadura y las cifras de resistencia a los pinchazos probadas en laboratorio, ¿cómo se conducen? Y, lo que es más pertinente, ¿cómo se comparan con el otro neumático de referencia, el Continental GP5000 S TR?

La mayor diferencia tangible real entre los dos está en términos de suavidad de marcha, más que en la velocidad en línea recta. Con solo sostener los Corsa Pros en la mano, se puede sentir con qué facilidad se deforman. Esta facilidad de deformación imparte una suavidad de marcha suave que aún no he superado.

La suavidad es tal que también tiene una calidad bastante aislante en la sensación de conducción. Realmente disfruto de sentirme como si estuviera flotando sobre el asfalto, en lugar de estar conectado directamente a él, pero sospecho que es porque Gran Bretaña está maldita con superficies de carretera tan espantosas que cualquier desconexión es bienvenida. Esto, como puedes imaginar, se mejora aún más al optar por el tamaño más grande. Habiendo probado los anchos de 28c y 32c, me quedaría con 32c sin dudarlo. La penalización de peso es insignificante, la comodidad aumenta y las configuraciones sin cámara funcionan mejor porque las presiones son ligeramente más bajas.

La sensación en las curvas es complicada en este caso. Sobre el papel, el Corsa Pro tiene mejor agarre que el GP5000 S TR, pero no creo que esto se refleje del todo en la carretera. Las carcasas de algodón, más que la banda de rodadura en sí, propensas a deformarse con mayor facilidad, se sintieron un poco menos seguras en las curvas que las de la opción Continental, aunque esto es realmente hilar fino. Si quieres optar por la ruta de neumáticos más anchos, realmente creo que hay mérito en combinarlos con un ancho interno de llanta más amplio: los he estado usando con un juego de ruedas Hunt 48 Limitless con un ancho interno de 22,2 mm, y probablemente optaría por unas más anchas, hasta 25 mm o así, para obtener el mejor rendimiento.

Sin embargo, si optas por una llanta más ancha, es posible que te encuentres con que la banda de rodadura no gira tanto, lo que reduce el ángulo de inclinación necesario para empezar a tomar curvas en los flancos. Para los mortales, esto no es realmente un problema, pero tal vez sea una de las razones por las que se ha visto a Visma-Lease A Bike usando una versión de 29c inédita.

La durabilidad es otro tema complicado, y los datos de laboratorio sugieren que el Corsa Pro tiene una mejor protección contra pinchazos que el GP5000 S TR, pero mi experiencia no lo confirma. No estoy sugiriendo que mi experiencia aislada sea más precisa que las pruebas de laboratorio que muestran que el Corsa Pro es más capaz de soportar ser perforado por una prueba repetible de objetos afilados, pero en repetidas ocasiones he notado con el Corsa Pro, y con otros neumáticos de algodón, que los pequeños pinchazos se niegan obstinadamente a sellarse cuando no serían un problema en un neumático vulcanizado.

Tuve un pequeño pinchazo (de alrededor de 1 mm) que se sellaba, pero luego se volvía a abrir repetidamente con la bicicleta en marcha. Usé el mismo sellador que uso siempre y sospecho que la carcasa de algodón recubierta de látex tal vez se adhiera menos fácilmente al sellador, o que sus características más flexibles significan que las heridas son más propensas a reabrirse con la bicicleta, o tal vez ambas cosas. Tapar con un tapón tubeless de buena reputación no tuvo ningún efecto positivo y, de hecho, lo empeoró al abrir aún más el orificio, lo que provocó una falla repentina del tapón, a pesar de haberlo dejado más de 24 horas en su lugar, sin usar la bicicleta, para que se asentara.

Por tanto, se trata de un neumático que hay que tener muy en cuenta. Son caros, de los más caros del mercado, y aunque son uno de mis neumáticos favoritos en cuanto a las características que pueden aportar, siempre conllevan un cierto grado de riesgo.

Es imprescindible llevar una cámara de repuesto, así como tener en cuenta que puede que tengas que cambiar a cámaras en algún momento, incluso si empiezas con tubeless. Si utilizas cámaras, haz lo correcto y utiliza unas de látex. Si las compras y utilizas cámaras de butilo, también puedes optar por las Corsa N.Ext, que son más duraderas, y ahorrar algo de dinero.

Valor

Como ya llevan un tiempo en el mercado, es posible conseguirlos por menos de su precio de venta al público de 90 libras esterlinas o 105 dólares, pero, en cualquier caso, son neumáticos caros para quienes exigen lo máximo en términos de rendimiento. En cuanto a potencia, pierden por poco frente a los GP5000 S TR, pero en el mundo real no lo notarás. Dada su fragilidad, se puede argumentar que, además de ser caros, existe un mayor riesgo de perder la inversión de forma prematura.

Los neumáticos de gama alta son cada vez más caros y no son una exageración en el contexto del segmento de mercado en el que se encuentran. No voy a afirmar que sean una ganga, pero tampoco son una estafa por el mero hecho de ser caros.

Veredicto

Realmente es un neumático hermoso para andar, especialmente en anchos más amplios, con una calidad flexible y aislante que imparte una sensación de flotar, pero si bien en el papel son algunos de los neumáticos con mayor agarre que existen, la carcasa más flexible no se siente tan segura en curvas cerradas.

Si valoras la sensación de conducción por encima de todo, entonces compra estos, pero prepárate para arriesgarte con respecto a qué tan bien se comportan ante los pinchazos.