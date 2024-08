Redshift se ha ganado un nicho propio fabricando, en términos generales, productos bastante especializados. Hay manillares de altura regulable para quienes necesitan una pila más alta de la que se puede conseguir normalmente, pedales con luces incorporadas, manillares de grava ensanchados con una bolsa para tentempiés incorporada y cinta de manillar extra larga para quienes prefieren los manillares anchos. Sin embargo, aquí tengo tres productos que individualmente aportan algo, pero que en conjunto suman algo mucho mejor. Todo empezó cuando estaba seleccionando una galería de tecnología de “bicicletas de la Transcontinental Race” y me di cuenta de que muchas de las bicicletas llevaban una potencia de suspensión Redshift, presumiblemente para añadir comodidad pero también control mientras se usan manillares aerodinámicos sobre carreteras en mal estado y grava.

Para probar qué tan efectivo es realmente este sistema, instalé un vástago de suspensión ShockStop (la versión normal, no “pro”), así como un juego de barras aerodinámicas de liberación rápida de la marca y una tija de sillín de doble posición, que permite mover el sillín hacia adelante y hacia arriba sobre la marcha para usar las barras aerodinámicas de manera más cómoda sin estirarse demasiado.

Si bien la marca comercializa las barras aerodinámicas y la tija de sillín de doble posición más como una configuración de triatlón, quería ver cómo funcionaría más para los entusiastas de la gravel y la ultra resistencia, así que instalé el trío de piezas en mi bicicleta de prueba Fairlight Secan de largo plazo y me acomodé durante algunos largos días en el sillín.

Diseño y estética

Empezando por el más simple de los tres, las barras aerodinámicas de liberación rápida, las cosas son relativamente estándar aquí, además del sistema de montaje más novedoso, del que hablaré en breve. Obtienes un par de extensiones de sección transversal redonda (curva en L o curva en S; opté por la L) que se pueden mover fácilmente hacia adelante o hacia atrás en sus soportes y rotar para encontrar tu posición ideal. Un par de apoyos para antebrazos se encuentran sobre la abrazadera de la barra, y estos se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera gracias a una serie de puntos de montaje debajo de ellos. Hay bloques elevadores y cuñas disponibles si quieres agregar hasta 3 cm de altura o ajustarlos a diferentes diámetros de barra, pero se venden por separado.

El mecanismo de montaje que permite este “desbloqueo rápido” se basa en un par de abrazaderas permanentes en el manillar que se atornillan de forma segura con pernos hexagonales, y luego las extensiones reales se montan en estas abrazaderas mediante una ranura con forma y lo que es efectivamente un cierre rápido como el que encontrarías en las ruedas de las bicicletas más antiguas. Aprieta la palanca y listo, aunque en mi experiencia todavía hay un poco de juego, pero hay un zócalo de llave hexagonal al final del tornillo, lo que significa que puedes apretarlos más para apretarlos.

Recuerda, la sabiduría popular dice que, a menos que tus manillares de carbono digan que están clasificados para manillares de clip, es mejor asumir que no lo están. Si bien no era algo de lo que necesariamente me preocuparía con un manillar de aleación, el ajuste de los soportes no era perfecto y sentí que tenía que apretarlos demasiado para lograr un ajuste seguro, algo que nunca haría con un manillar de carbono, incluso uno clasificado para manillares aerodinámicos.

En cuanto a la potencia, la mecánica es bastante sencilla y bastante fácil de montar. Viene configurada de fábrica (por extraño que parezca, en mi opinión), con una elevación positiva, pero todo lo que hay que hacer es quitar la placa frontal y dar la vuelta a las piezas internas y se vuelve a una potencia de elevación negativa normal. Básicamente, la potencia es una bisagra que pivota justo delante del tubo de dirección y se modula mediante un elastómero o un par de ellos que se encajan en el cuerpo con un perno de precarga. Si la quieres más firme, solo tienes que poner un elastómero más duro, o lo contrario para una conducción más suave. Tiene muy pocas piezas móviles y es relativamente fácil de instalar si lees las instrucciones.

La tija del sillín llamará la atención, no hay duda. Es bastante fea, pero, una vez más, se trata de un objeto mecánico muy simple. La abrazadera del sillín está montada en la parte superior de un paralelogramo que inicialmente se asienta hacia atrás con un retroceso de 16 mm y se mantiene firmemente en su lugar con imanes (y el peso de su cuerpo). Gire la cabeza hacia adelante y el sillín se moverá 50 mm más hacia adelante y una pequeña cantidad hacia arriba para mantener la misma altura del sillín; mover el sillín solo hacia adelante reduciría efectivamente la altura del sillín.

Actuación

De nuevo, vamos a dejar de lado las barras aerodinámicas, ya que son las más sencillas. Están bien. La abrazadera de liberación rápida es novedosa, aunque un poco fea, pero en realidad significa que puedes quitar e instalar un juego de barras aerodinámicas en una posición repetible en cuestión de segundos. Si cambias de triatlón a ciclismo de carretera todo el tiempo, probablemente tengan sentido, pero dejar las abrazaderas puestas incluso sin las barras sigue quitando un montón de espacio para luces, soportes para computadora, etc. Pude conseguir una posición bastante cómoda y fueron muy fáciles de configurar, pero creo que de las tres, estas son las que serían más fáciles de cambiar por otro par de otro fabricante si quisieras algo más aerodinámico.

No tienen nada de malo, pero estás pagando por el sistema de liberación rápida y, si no vas a soltarlos rápidamente con regularidad, puedes ahorrar un montón y conseguir un par similar de manillares montados de forma permanente en otro lugar o unos más aerodinámicos y ligeros. Una vez que los tuve puestos, los dejé puestos. Claro, te pierdes la posibilidad de montar en la parte superior, pero aparte de eso, tener un juego de manillares aerodinámicos en tu bicicleta no es una gran dificultad y, desde el punto de vista de las carreras ultra, si estás entrenando o compitiendo en uno, es probable que los tengas en tu bicicleta todo el tiempo de todos modos.

El vástago ShockStop es curioso. La sensación de suspensión es un poco como tener un neumático delantero desinflado cuando se conduce en los capós, y no hay absolutamente ninguna amortiguación de rebote, por lo que cuanto más fuerte se golpea hacia abajo, más rápido se vuelve a subir. En los capós, hace un trabajo decente al eliminar la vibración de las superficies rotas y la grava ligera, pero en terrenos realmente irregulares descubrí que se levantaba con tanta fuerza que golpeaba contra el freno duro. El otro problema es que si se conduce mucho en los desniveles, ya sea en general pero especialmente en descensos irregulares, no se obtiene ninguna suspensión en absoluto, ya que la forma en que actúan las fuerzas hace que, en realidad, se haga girar el manillar hacia atrás cuando se presiona hacia abajo, actuando en contra de la forma en que el vástago quiere moverse. Un sistema de paralelogramo debería funcionar mejor en este sentido, aunque todavía no he probado uno. También hace girar las muñecas hacia adelante cuando se hunde, pero en realidad esto no es algo que haya resultado demasiado molesto. Naturalmente, hay un ligero movimiento al levantarse del sillín y no hay bloqueo, pero una vez que recuerdas que no has pinchado por enésima vez, tampoco es algo que resulte demasiado problemático.

Ahora bien, no me gustó la potencia por sí sola, pero puedo entender perfectamente por qué vi tantas bicicletas equipadas con una para la Transcontinental. Los manillares aerodinámicos sobre cualquier superficie que no sea asfalto liso pueden dar miedo, incluso con neumáticos de gran volumen para grava, pero si se añade la potencia ShockStop, las cosas mejoran inconmensurablemente. Podía mantenerme felizmente sobre los esquís sobre grava mansa, sobre baches, sobre raíces de árboles y todo tipo de obstáculos que normalmente me obligarían a salir y volver a subirme a los capós. Si estás equipando una bicicleta con manillares aerodinámicos para cualquier cosa que no sea una contrarreloj real, o incluso para una contrarreloj, y quieres un poco más de tranquilidad, esto es algo que realmente vale la pena considerar. Redshift ha lanzado recientemente una opción de 55 mm y 70 mm que utiliza un mecanismo ligeramente diferente, lo que significa que se atienden longitudes de 55 a 120 mm, lo que abre el sistema también a ciclistas más bajos.

Por último, la tija del sillín. Está en el medio de la categoría de “si parece estúpido pero funciona, no es estúpido”. Sí, es fea, y sí, funciona increíblemente bien. Coloca el sillín en la posición hacia atrás a la altura y el retroceso normales del sillín y parece una tija de sillín normal. No hay vibraciones, ni traqueteos, ni movimiento en absoluto, y ni siquiera tienes que mirarla, lo que es una ventaja adicional. ¿Llegas a una sección plana agradable y decides que quieres subirte a los esquís? Simplemente agarra la punta del sillín de entre tus piernas y levántalo y todo se libera y cambia a la posición aerodinámica con facilidad y un sonido metálico satisfactorio. Aquí hay un mundo de diferencia con respecto a usar solo barras aerodinámicas y ejerce mucha menos tensión sobre la espalda baja.

Cuando llega el momento de bajarse de los esquís, es aún más fácil. Simplemente aprieta la parte interna de los muslos y podrás volver a colocar el sillín en su posición hacia atrás prácticamente al instante. Una cosa a tener en cuenta es que si, mientras estás en los esquís, quieres volver a colocar el sillín en su posición original, es mejor levantar el trasero del sillín y moverlo hacia atrás en lugar de intentar deslizarte, ya que un par de veces volví a colocar el poste en su posición normal sin querer con un ruido sorpresivo.

Un beneficio adicional que no se menciona en el material de marketing es que la tija del sillín también hará que tu bicicleta de grava sea mucho más apta para escalar. Al inclinar el ángulo del sillín, pude permanecer sentado en subidas empinadas en las que normalmente tendría que levantarme del sillín y correr el riesgo de perder tracción. Fue tan buena en este sentido que, si te enfrentas regularmente a subidas técnicas, casi vale la pena considerarla como un producto independiente. También es compatible con baterías Di2, algo que no hacen muchas tijas de sillín inusuales (en su mayoría, las de suspensión y telescópicas).

Valor

Como serie de productos independientes, la propuesta de valor no es tan buena. De hecho, creo que por lo que pagas, las barras aerodinámicas no representan una gran propuesta de valor, dado que puedes conseguir otras similares por la mitad de precio si prescindes del sistema de liberación rápida.

Por otro lado, creo que la tija del sillín y la potencia, siempre que se utilicen con manillares aerodinámicos, aportan suficiente rendimiento como para justificar con creces su coste. Son piezas especializadas y, aunque no compraría necesariamente la potencia con suspensión por sí sola, como parte del sistema funciona de maravilla.

Veredicto

La versión corta es más grande que la suma de sus partes. Las barras aerodinámicas funcionaron bien, pero no me resultó demasiado útil el aspecto de liberación rápida de las mismas. El vástago de suspensión tiene sus inconvenientes como elemento independiente, pero cuando se usa junto con las barras aerodinámicas (estas o cualquier otra) y la tija de sillín de doble posición, se crea un sistema que permite mantener la aerodinámica y estar más cómodo en terrenos mucho más accidentados de lo que sería posible con una configuración nominalmente “normal”. Kit especializado, un poco de nicho, pero para el propósito previsto, funciona muy bien en general.

Especificaciones técnicas