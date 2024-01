No importa para qué época del año te vistas; una capa base es imprescindible. Es la base sobre la que se construye todo tu sistema de vestimenta y por eso, tenemos una amplia gama de opciones en nuestra lista de Las mejores capas base de ciclismo. . Hay opciones para el verano que forman una barrera entre tu camiseta y transportan el agua lejos de tu piel. Para paseos en temporada media, tenemos opciones que amplían la ropa de verano con características adicionales como materiales protectores contra el viento. Luego, para el invierno, hay opciones para esos momentos en los que necesitas todas las funciones y hasta el último ápice de calidez.

Si ese último grupo es lo que está buscando, seguramente Assos esté en su lista de marcas que vale la pena considerar. Incluimos la capa base estándar de invierno LS en nuestra lista y durante mucho tiempo también ha sido una de mis favoritas. Este año, sin embargo, Assos presentó otra opción. La camiseta interior de invierno Assos GTO LS DermaSensor se basa en lo que obtienes con la camiseta interior estándar de manga larga, pero la lleva a un nivel completamente nuevo. También lo lleva a un nivel de precio completamente nuevo, pero eso no significa que no valga la pena considerarlo. La pregunta obvia es qué tan cerca se relaciona el precio con el rendimiento. ¿Es realmente mucho mejor que el resto? Con eso en mente, lo puse a prueba. Si estás buscando la mejor capa base de invierno, sigue leyendo para ver si Assos la consigue.

La etiqueta GTO no significa más calidez sino detalles tecnológicos sin importar el costo.

Diseño y estética

La capa base de invierno Assos GTO LS DermaSensor es la capa base suprema que ofrece Assos. Pertenece a la línea de productos GT, centrada en la resistencia, pero lleva una etiqueta GTO. Esa es una etiqueta que solo viene adjunta a los mejores y más caros productos que fabrica Assos, pero en realidad no es un marcador de calidad.

Lo que GTO significa tiene más que ver con características de diseño y tecnología que con calidad o precio. También vale la pena señalar que cuando se habla de ropa de invierno, GTO no se refiere a la más cálida que ofrece Assos. Lo más cálido no siempre es la mejor solución y, más que nada, lo que GTO significa es la mejor solución. Si funciona se incluye y no hay barandillas que limiten los efectos en el precio.

Dada esa descripción, una capa base sigue siendo una capa base. Sólo puedes volverte complicado y rico en funciones hasta cierto punto, y la resta suele ser el nombre del juego. De hecho, ese es exactamente el truco que hace que la capa base de invierno GTO DermaSensor sea lo que es.

Casi no hay costuras en la capa base de invierno GTO DermaSensor. Hay un par al final de cada manga, así como un par en las axilas, que fruncen la tela para agregar un poco de fuerza. También hay un par que pasa sobre la tapa de cada hombro para crear un radio de giro más cerrado. Pero eso es todo. No hay varios paneles para unir la capa base, sino que se hace como un único tejido tridimensional.

Assos menciona la tela como un tejido jacquard, pero esa descripción no describe realmente su singularidad. Jacquard describe un patrón que es parte del material en lugar de agregarse como una técnica de acabado. A pesar de no describir la construcción de una sola pieza, sí describe una parte interesante de la estética. En las áreas donde esperarías encontrar costuras, encontrarás un cambio en el patrón del tejido. Estas áreas son más abiertas con mayor estiramiento y crean un detalle estético pero, en la mayoría de los lugares, eso es más bien un feliz accidente. El único lugar que se diferencia es en el frente donde la marca lo utiliza como detalle puramente estético para crear su icónica franja.

Otro lugar donde Assos emplea la estructura de punto abierto es en el cuello extendido. La capa base GTO refleja las opciones de invierno intenso de una variedad de empresas y extiende el cuello. En este caso, no solo cubre toda la longitud del cuello, sino que también es lo suficientemente largo como para extenderse hasta la nariz y la boca cuando lo necesite. En esa configuración, notarás nuevamente el tejido jacquard y la estructura abierta. Esta vez se utiliza para facilitar la respiración y reducir la humedad que probablemente se absorba.

Lo que realmente es responsable de que toda esta estructura funcione es el tejido. Puede que el tejido jacquard no lo describa, pero puedes encontrar pistas de los cambios de diseño observando la composición. La capa base de invierno de manga larga de Assos utiliza principalmente polipropileno y hay un 6% de elastano mezclado. Mientras tanto, la versión GTO cambia a una mezcla de poliéster y nailon y aumenta el elastano al 12%. Elastano es otro nombre para el spandex, por lo que incluso si nada más cambia, aumenta considerablemente la elasticidad. El nailon y el poliéster también son más elásticos que el polipropileno, además de ser más sedosos y absorber mejor el agua. Lo que tienes es un tejido de punto 3D combinado con una tela suave y sedosa de gran elasticidad. Es ciertamente único, pero ¿funciona?

Actuación

¿Qué es una buena reseña de una prenda de invierno sin mi habitual historia de haber enfrentado un clima extraño durante un período prolongado de tiempo? La verdad es que he pasado tiempo montando la capa base de invierno Assos GTO LS DermaSensor desde principios del invierno del año pasado. Sin embargo, la aventura más reciente definitivamente encajaba a la perfección como una aventura extravagante y fueron las temperaturas más frías en las que he estado con esta capa base.

Hacía tanto frío que esperaba que estuviera más allá de las capacidades de la capa base del GTO. La grabación final de Strava muestra un rango de -4C/24F en el extremo inferior hasta 8C/46F a mitad del día y eso se extiende a lo largo de un día completo de cinco horas y media. Hace tanto frío que si me hubieran preguntado de antemano qué me parecía ideal, habría dicho que la camiseta interior de invierno Assos Ultraz o incluso la Capa intermedia de invierno Equipe RS sin base. Aunque me habría equivocado.

Ambas son mejores opciones para un día que estuvo consistentemente más cerca del lado frío del rango que del cálido. Sin embargo, este no fue ese día y demostró lo que la capa base GTO maneja mejor. Como el chaqueta johdah el precio adicional de la camiseta interior GTO no te proporciona calidez, sino adaptabilidad.

Agregar transpirabilidad adicional en el lugar donde el cuello se asienta sobre la boca y la nariz es una característica inteligente posible gracias a una técnica de tejido en 3D.

Una oscilación tan amplia es más difícil de manejar que temperaturas constantemente frías. La parte más cálida del día fue cuando cargaba mi bicicleta por la nieve y caminaba bajo el sol. Sobre mi capa base, tenía el Camiseta 7Mesh Seton y el Chaqueta PAS normal Essential Shield e incluso durante las horas pico del día, lo dejaba todo cerrado. Me sentí igual de cómodo cuando la temperatura bajó a la sombra de la montaña temprano en la mañana y al final de la tarde.

La otra cosa por la que pagas con el Assos GTO es la comodidad. Las camisetas interiores Assos tienden a ser mis favoritas por este motivo, pero la camiseta interior GTO las mejora aún más. No me molestan las pocas costuras que existen en las otras capas base, pero no tener casi ninguna es un placer. La tela es sedosa y la gran elasticidad es increíblemente cómoda. Esta camiseta interior es cálida, adaptable a un amplio rango de temperaturas y muy cómoda.

Veredicto

Nunca tengo miedo de decirle que un equipo costoso vale su dinero por una amplia gama de razones. Llevar la tecnología al límite puede ser costoso y nos ayuda a todos si una marca está dispuesta a desarrollar algo costoso y ponerlo a la venta. Algunas personas lo comprarán a un precio más alto y con el tiempo el precio bajará. Esta vez, no puedo hacer esa recomendación de buena fe.

La capa base de invierno Assos GTO LS DermaSensor es muy buena. La retórica de marketing que puede leer en la página del producto Assos es completamente cierta. Es más cálido de lo que cabría esperar, se siente fantástico contra la piel, el diseño sin costuras es una alegría y la adición de transpirabilidad sobre la boca es inteligente. Todavía no creo que la mayoría de la gente deba comprarlo al precio que lo vende Assos.

Assos tiene un producto fantástico, pero no vale el doble del precio de todo lo que hay en el mercado. La capa base de invierno estándar de Assos es increíble y cuesta menos de la mitad del precio de ésta. Si cree que desea más funciones, consulte PAS normal. El Camiseta interior térmica de manga larga resistente al viento PAS Normal Studios Agrega un panel frontal cortavientos, tejido Polartec Power Wool y una capucha con concesión para correas del casco.

O tal vez quieras lo mejor. Si puede permitirse el lujo de pagar una prima por la capa base más lujosa del mercado, no se arrepentirá de la compra. Simplemente comprenda que el retorno de su inversión es pequeño.

Especificaciones técnicas: capa base de invierno Assos GTO LS DermaSensor