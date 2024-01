La temporada de lanzamiento todavía está en pleno apogeo, lo que significa que todavía estoy en la etapa de volar desde la lluviosa Bristol a partes soleadas de España para montar bicicletas inéditas. Esta vez pasé la semana en Girona, bebiendo un espresso excelente, montando el nuevo Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod 1 y, en general, sintiéndome bastante elegante.

Nuestra noticia que cubre el lanzamiento analiza todos los entresijos de la bicicleta, por lo que pasaremos por alto aquellas partes que no son tan importantes y, en cambio, nos centraremos en cómo se formó este modelo en particular. Pasé apenas 90 km encima del modelo Hi-Mod 1 en las colinas alrededor de Girona, incluido un ascenso muy agradable a la subida de Els Àngels, que siempre me hace imaginar que recibió el nombre de Danny Dyer. Para nuestra audiencia internacional, imaginen cualquier personaje del clásico de Guy Ritchey. Arrebatar.

Como siempre, este es un primer vistazo más que una conclusión final. Siempre se necesitan más pruebas en una variedad de terrenos para solidificar las cosas, pero aún puedes hacerte una idea decente en un día moderado al sol.

Realmente no hay cambios en la silueta, ni tampoco en la geometría.

Diseño y estética

Si no está roto, no lo arregles. Eso debe haber sido mencionado en la mesa de la sala de diseño (¿la gente ya diseña cosas en una mesa grande?). En un mundo de mejoras constantes y marginales, fue ciertamente reconfortante asistir a un lanzamiento donde lo primero que se destacó fue “no hemos hecho absolutamente nada con la geometría”. No he montado el modelo anterior del SuperSix, el Evo 3, pero ciertamente obtuvo buenas críticas cuando nuestro editor técnico saliente lo tenía como modelo a largo plazo. Sin embargo, si montó una bicicleta Gen 3, es posible que le agrade o no saber que el bloqueo de dirección de los auriculares se ha retirado para la nueva versión de la bicicleta. Honestamente, la geometría no ha cambiado mucho desde la generación ahora aún mayor, lo que me hace pensar que un cambio de carrera a ‘Jefe de Geometría’ en Cannondale podría ser un trabajo de jubilación bastante agradable.

Dado que la geometría no ha cambiado, la silueta también es extremadamente similar. Una superposición del fantasma del modelo saliente sobre los nuevos muestra cuán similares son, con la principal diferencia en que los tirantes son ligeramente más caídos. Más aerodinámico, los triángulos más pequeños son más rígidos, etc. Los tubos se parecen mucho al modelo antiguo. Los refinamientos que pretenden ahorrar 12 vatios con respecto al modelo anterior sólo han resultado en refinamientos sutiles. Un poco más de redondeo aquí y algo de suavizado en la unión allá.

El mayor salto desde una perspectiva visual se ha producido en el departamento de pintura. Además de la loca opción de colaboración Cannondale X Palace, la pintura del modelo anterior no era nada que hiciera vibrar los corazones. Para el último SuperSix, está claro que se ha hecho un esfuerzo real y, en su mayor parte, es un esfuerzo que ha dado sus frutos. No soy fan de todos los colores, pero sí de muchos. Sin embargo, la pintura de esta bicicleta en particular es realmente digna de mención. La primera capa de carbono es una capa completamente superficial de efecto “carbono forjado”. Es un poco como si le pidieras a Lockheed Martin que creara el pavimento loco para tu jardín. En el tubo superior, se deja descubierto, algo sobre lo cual todavía no estoy decidido, pero para el resto del cuadro, está recubierto de un intenso color rojo caramelo oscuro que se desvanece a negro hacia la parte trasera de la bicicleta. Cuando le da el sol, tiene una profundidad y una textura que no se parecen a nada que haya visto fuera de las boutiques y las marcas personalizadas. El modelo LAB71 es aún más salvaje, donde el taller de pintura de alguna manera logró crear una textura de pintura similar a la madera violeta, pero este rojo era el indicado para mí. Desearía que las patas de la horquilla no tuvieran la parte inferior roja, pero así es la vida.

Dejando a un lado la estética, soy fanático de muchos de los ajustes de diseño. La puntera ciega de la horquilla delantera le da un aspecto más premium y siempre aplaudiré el uso de un pedalier BSA. La funda de batería Di2 también es una buena solución, aunque dado que estaba usando SRAM fue simplemente un toque de diseño agradable en lugar de afectar la distribución del peso de manera significativa.

Mi bicicleta para el viaje vino con la potencia Cannondale Conceal y un juego de barras Vision, en lugar del monocasco diseñado por MOMO (realmente estoy tratando de que eso despegue como una frase). Estoy totalmente a favor de la facilidad de personalización y el fácil enrutamiento de cables, y esto cumple ambos requisitos. La única pequeña queja que tengo es que las mangueras traqueteaban un poco dentro de las barras.

Actuación

Si algo es realmente digno de mención, por buenas razones, vale la pena empezar por ello. Esta es una bicicleta premium y, por primera vez, viene con neumáticos realmente decentes. Los GP5000 continentales de 25 mm son lo suficientemente buenos para Tom Pidcock cuando desciende como un loco, son uno de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera que existen y es excelente tener una bicicleta nueva que no esté frenada por neumáticos de nivel inferior solo para cumplir con un punto de precio.

Debido a que soy un VLB (Muy Lucky Boy) certificado, últimamente me han invitado a probar por primera vez los nuevos Colnago V4R, el nuevo Canyon Ultimate y el nuevo Pinarello F. En términos de manejo, la nueva Supersix se parece mucho a la Pinarello F. No es tan nerviosa y receptiva como la Canyon, que es la bicicleta más ágil que he probado hasta ahora (y, en consecuencia, tiene una sensación de inestabilidad en ciertos terrenos), aunque ciertamente es más animado que el Colnago. Lo que me gustó del Pinarello, y lo que también me gusta del SuperSix, es que es suave cuando no le das mucha importancia. Cuando viajas en grupo, te sientes estable y seguro, mientras que el Canyon se sentía nervioso incluso entonces, y el Colnago me hizo querer quedarme dormido.

Suave y cómodo también. Las carreteras alrededor de Girona no son el suave asfalto de Calpe. Hay partes rotas que, si bien no son un parche en el Reino Unido, ciertamente prueban el cumplimiento del paquete. Incluso con goma de 25 mm, el SuperSix no hizo que se me cayeran todos los empastes. Para mayor claridad, debido a que mi madre sin duda leerá esto y es dentista jubilada, en realidad no tengo empastes.

La altura de la pila de la bicicleta de prueba era un poco alta para mi gusto, pero nada que no se solucionara quitando algunos espaciadores. Aun así, en llano, no comparó el vigor del Canyon, que atribuí a las ruedas. El paquete es indudablemente aerodinámico, y dado que el monocasco MOMO estuvo ausente en la prueba, pudo haber obstaculizado un poco las cosas, pero las ruedas Hollowgram de 50 mm de profundidad requirieron un poco más de esfuerzo para girar que el paquete DTSwiss de la opción alemana. Mientras rodaban, por el contrario, sintieron que tenían un impulso más significativo, pero sospecho que esto también se debe en parte al manejo un poco menos entrecortado. Sentir diferencias aerodinámicas es casi imposible, salvo pruebas consecutivas, y como siempre en este nivel, es muy delicado; No te detendrá en el piso, eso es seguro, y Magnus Cort dice que se siente más rápido (aunque está patrocinado, así que tómalo como quieras).

Sin embargo, se nota que es una bicicleta de escalada en el fondo, al menos por su herencia. Cuando está a toda velocidad, no tiene la hiperrigidez de algo como el Ribble Ultra SL, o incluso el Factor Ostro Gravel; no hay una enorme área de pedalier para manejar las decenas de miles de vatios que estoy generando, pero a la inversa, la experiencia de conducción en su conjunto es infinitamente más placentera que cualquiera de esas opciones.

Si bien se deriva de una herencia enfocada en todo, pero definitivamente ligera, ya no tiene la sensación de una bicicleta de escalada clásica. Como alguien a quien le encanta escalar, esto me deja en una especie de dilema. Sé que las secciones profundas son más rápidas, pero las ruedas Hollowgram dan la sensación de algo aún más profundo. Me encantaría probar el chasis con ruedas más ligeras y con mayor capacidad de respuesta en algunas rampas más pronunciadas, pero para eso están las pruebas adicionales. En la ascensión a Els Àngels, de 11 km, aguantó perfectamente y luego me recompensaron con 11 km de descenso semitécnico.

Aquí es donde entran los neumáticos y también la geometría. El Canyon Ultimate es una maravilla si conoces las carreteras, pero en las que no están a la vista, requiere precaución, especialmente en pendientes más pronunciadas. Aquí, al igual que con el Pinarello F, la naturaleza apacible florece a la perfección en un manejo bastante sublime a medida que aceleras alrededor de 50 km/h. Lo que el SuperSix definitivamente tiene sobre el Pinarello F son mejores neumáticos y mejores ruedas también. Esto significa que puede profundizar un poco más en cada curva y, gracias al factor de comodidad que cubrimos anteriormente, también retroceder en superficies de carretera que no son óptimas. No es tan reacia a desviarse de su línea como la Colnago en ningún tramo, pero en mi opinión, sigue siendo una bicicleta que funciona mejor en las curvas sobre la base de Planificar, Ejecutar y Evaluar. No apoya tanto los cambios de opinión a mitad de camino.

Lamentablemente, SRAM Red no coincide con las opciones de rendimiento de Shimano. El cambio simplemente no es tan ágil y, si tuviera la opción, elegiría Ultegra en lugar de Red. También tendría que pensar bastante si llevar Red a 105 Di2, pero esa es otra historia para otro momento. Dado que puedes obtener Ultegra en el marco Hi-Mod, eso no es una gran crítica.

El área BB no es tan hipertensa como otras en un sprint, pero aceptaría la comodidad mejorada cualquier día.

Veredicto anticipado

Esta fue mi primera vez a bordo de un SuperSix, pero dado el linaje, hasta cierto punto, siento que ya los he montado todos. Para los fanáticos del último modelo, y sospecho que el anterior, esto les hará flotar. El manejo es excelente, hay opciones de diseño actualizadas y en su mayoría sensatas, y las opciones de pintura también son una mejora significativa. Ahora es una bicicleta de carreras versátil y, si bien brilla en casi todos los terrenos (dentro de los límites de un recorrido de 90 km), carece de la velocidad en rampas más empinadas de lo que es una especie en grave peligro de extinción; La bicicleta de escalada pura. Sin embargo, con ruedas poco profundas creo que esto mejoraría notablemente.

Los cuadros SuperSix Evo Hi-Mod con freno de llanta siguen siendo elementos básicos de la escena Hill Climb del Reino Unido. Híper rígidos y increíblemente ligeros, definitivamente parecen poseer un carácter diferente al de la última generación. Quizás refleje de alguna manera la falta de especialización en el pelotón: los días en que los clásicos ganaban en llano con mal tiempo en bicicletas grandes y robustas y pequeños niños bailando en una colina más adelante en la temporada han quedado en el camino. Poco a favor de que las superestrellas del ciclocross ganen en los Alpes y los campeones del Tour de Francia también dominen las clásicas. La nueva SuperSix se siente como una bicicleta para esta última generación de ciclistas que lo hacen todo.