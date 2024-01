Hace unas semanas me tomé un par de días fuera de la oficina para ir a ver Sturdy Cycles, una empresa de bicicletas personalizadas de titanio ubicada en una antigua fragua en Frome, a poca distancia de Bath, en el suroeste del Reino Unido. El primer día me mostraron el taller y vi cómo una bicicleta se completaba a partir de una bandeja de piezas impresas en 3D a un ritmo que apenas podía creer. Si quieres la historia completa en ese frente, mira mi artículo detrás de escena en Sturdy Cycles. Sin embargo, el segundo día lo pasé con Tom Sturdy en una máquina completamente personalizada en los hermosos Brecon Beacons, o Bannau Brycheiniog para ser totalmente correcto.

A medida que avanzan las reseñas, lo siguiente son mis pensamientos sobre un día en las colinas, pero no hace falta decir que, dada la naturaleza personalizada del producto, es difícil ser verdaderamente representativo. Tuve la suerte de que Jack de Sturdy tiene el mismo tamaño que yo, por lo que estaba en su bicicleta, pero por mucho que esto sea una revisión de un producto, también será una pieza más experiencial de mi tiempo con lo que , para la mayoría de nosotros, seguirá siendo para siempre una bicicleta de ensueño inalcanzable.

Diseño y Estética

No es lo mismo personalizado que a medida, vale la pena dejarlo claro desde el principio. A medida es como hacerte un traje desde cero, con cada medida elegida por ti. La costumbre es como tomar un traje listo para usar y adaptarlo a tu medida. En términos de bicicletas, “personalizado” significa que todavía hay modelos distintos, pero dentro de cada uno, hay una variedad de ajustes que se pueden hacer para adaptarse a cada ciclista individual. Estaba usando el modelo Fiadh (fee-ah), la bicicleta de carretera de uso general de facto, pero también hay opciones para una bicicleta de carretera más aerodinámica (la Sidhe), una bicicleta TT que ya hemos presentado antes después de que ganó. La mejor del espectáculo en Bespoked (la Éimear), una bicicleta de gravel (la Cilla) y una rígida (la Tara). Modelos distintos, pero todos con idéntico proceso de fabricación.

Para lo esencial, dirígete a la pieza de taller, pero la versión corta es que llega una caja que contiene las partes constituyentes de la mayor parte de una bicicleta completa. Las piezas de titanio impresas en 3D se ranuran con tubos de titanio cortados, se clavan y se sueldan para formar el cuadro, las horquillas y las barras. Dada la naturaleza de la impresión 3D, ajustar la geometría para adaptarla a cada cliente es relativamente sencillo. Es una tecnología utilizada también por los fabricantes más grandes, como vimos cuando estuve detrás de escena en Colnago.

Tener horquillas y barras de titanio ya es más titanio que el que tendrían la mayoría de las bicicletas de titanio; lo habitual es tener un marco de Ti. Más que eso, Sturdy emplea el material de su elección en todos los rincones posibles de una bicicleta. Las bielas impresas en 3D y los platos mecanizados son una adición obvia, pero cuanto más profundamente miras, más encuentras de una manera casi fractal. Extremos de barra, tubo de sillín, pedalier, tapas de biela, ejes pasantes, soportes para computadora, portabidones, ruedas jockey, diablos, incluso los propios pernos M5 son unidades de titanio personalizadas y casi universalmente cuentan con una cabeza T25 para que se pueda construir la bicicleta. y ajustarse rápidamente con una sola herramienta.

El nivel de detalle que se puede encontrar en todas las escalas es simplemente alucinante. Cada pieza impresa en 3D tiene las iniciales del futuro propietario impresas en la tela de cada pieza para que nunca se mezclen, y para adaptarse a cualquier problema biomecánico que pueda surgir, se puede crear más o menos cualquier longitud de biela, incluidas diferentes longitudes para cada pierna. Para mi bicicleta de prueba utilicé bielas de 162,5 mm, 10 mm más cortas de lo que normalmente uso, pero hablaremos de eso más adelante.

Desde el punto de vista estético, afortunadamente, en mi opinión, Jack no se ha excedido con la anodización. La masa completamente gris, casi brutalista, de la motocicleta se ilumina con destellos de azul violeta moteado. El logotipo en el tubo diagonal, la tapa superior y los extremos de la barra, los portabidones, las ruedas jockey, los anillos de bloqueo del rotor del disco, las tapas de los extremos de las bielas y la patilla del cambio han sido tratados, pero nada más. Une todo el paquete, pero sin que parezca abrumador, y es quizás la bicicleta premium más claramente que he visto en mi vida, y mucho menos montado.

Otra cosa a destacar desde el punto de vista estético es que creo que llama la atención que las uniones no están suavizadas de ninguna manera. Las soldaduras suelen asentarse en lugares inusuales; entrando desde el tubo de dirección y el conjunto del asiento, un camino notable a lo largo de las vainas de la cadena y hasta la mitad de las palas de la horquilla. Puedes ver cómo encaja la bicicleta, pero no está oculto; Hay una honestidad en todo esto que se refleja en el acabado crudo y pulido que crea un aura utilitaria que casi contrasta con la naturaleza de alta gama del producto y el acabado.

Un grupo Sram Force se ocupa de la transmisión, lamentablemente sin las palancas de repuesto Ti personalizadas que llegaron al taller el día anterior, junto con las ruedas DT Swiss ARC1400 calzadas con neumáticos Continental GP5000. En definitiva, una bicicleta de trucos, pero es novedoso ver una bicicleta de este nivel equipada con algo más que un grupo de gama alta.

Actuación

Lo que noté rápidamente al mover la pierna es que, a diferencia de cualquier otra bicicleta, toda la máquina se siente como si cantara la misma partitura. Es una diferencia muy sutil, en lugar de obvia, pero tener una cabina Ti, horquillas e incluso bielas junto con el cuadro hace que las cosas se sientan más conectadas, a falta de una mejor frase. Se obtiene una sensación similar con las bicicletas de carbono, ya que el cuadro, la horquilla y el puesto de conducción también son del mismo material, al igual que las ruedas, pero cuando se obtiene una elasticidad con el equivalente en Ti, hay una calidad apagada. En términos más abstractos, para los audiófilos y entusiastas de la alta fidelidad, es como escuchar la misma pista pero con diferentes configuraciones de ecualizador. Carbon me parece como si los agudos hubieran sido aumentados, hay un ligero nerviosismo inherente a los procedimientos, mientras que esto se sentía más como si el rango medio estuviera amplificado. Sí, sé que esto se está volviendo un poco inusual para una revisión de bicicletas, pero las diferencias son pequeñas y difíciles de precisar.

En términos de geometría, no hay nada demasiado extravagante, no es una bicicleta que pretenda ser progresiva o innovadora, solo un montón de parámetros que Tom Sturdy ha adaptado a sus propias preferencias mediante una serie de iteraciones. Lo más destacable es la caída del pedalier; con 78 mm, es 10 mm más bajo que mi bicicleta de prueba Fairlight Secan a largo plazo, que es ligeramente alta, pero incluso contra algo muy intermedio como el Canyon Ultimate, es aún 5 mm más bajo. Una caída de pedalier de 78 mm es notablemente baja y no es un área de la geometría con la que se juegue a menudo ya que, con longitudes de biela estándar, el riesgo de un golpe de pedal aumenta cuanto más bajo se baja. Sin embargo, en este caso, con bielas de 162,5 mm, la altura efectiva del pedal es la misma que la de algo con un pedalier mucho más alto.

Este pedalier más bajo junto con una parte delantera que es más todoterreno que un corredor crítico creó una plataforma extremadamente segura, especialmente cuando se va cuesta abajo. Los Brecon Beacons cuentan con uno de los mejores descensos del Reino Unido, desde la cima de la colina Blaenoneu Quarry hasta Llangunydr. Horquillas rápidas y abiertas, asfalto accidentado, altas velocidades, viento, barreras para el ganado y ovejas peligrosamente sensibles. Aparte de la altura de la pedalier, la geometría se sentía, y lo digo de forma totalmente complementaria, sin complicaciones. La parte delantera no se sentía nerviosa ni perezosa, y la parte trasera tampoco hizo nada para perturbar mi conciencia. Es lo que se describe más fácilmente como “ordenado”, lo cual es un testimonio de las innumerables iteraciones que se han realizado antes para crear esta bicicleta. Sin embargo, la BB se notó y, como era de esperar, se siente más como si estuvieras sentado.norte la bicicleta en lugar de en la bicicleta. Después de haber pasado gran parte de mi vida ciclista montando bicicletas de ciclocross y luego viniendo de una BB Fairlight alta, me sentí un poco inusual, pero era maravillosamente estable. Lamentablemente, solo tuve una oportunidad en el descenso, pero incluso en una sola carrera, mejoró las cosas desde la perspectiva de las curvas.

La desventaja, desde cierta perspectiva, son las bielas más cortas. He usado las tres longitudes habituales de biela de una forma u otra, pero paso la mayor parte del tiempo en 172,5 mm. Los incrementos de 2,5 mm en un sentido u otro no se notan, pero los de 10 mm definitivamente sí lo son… y me encantó. Paso la mayor parte del tiempo sobre el sillín y en una posición relativamente aerodinámica. Como soy un inconformista que no puede ser domesticado, incluso uso la posición de “patas de cachorro”, escupiendo en la cara de la UCI. Incluso en las subidas pronunciadas trato de permanecer sentado y utilizar marchas más bajas para compensar. Con estas bielas cortas, mis caderas se sentían más cómodas, mis rodillas no limitaban lo bajo que podía bajar el torso y no sentí ninguna pérdida de potencia. Se sintió inusual, y cuando estás fuera de la silla no parece que tengas tanta influencia (porque no la tienes), pero a menos que pases mucho tiempo fuera de la silla, vale la pena el cambio. Sin embargo, vale la pena recordar que puedes optar por cualquier longitud de biela que desees, dada la naturaleza de la configuración Sturdy.

Las barras son lo último que me gustaría tocar desde el punto de vista del rendimiento. Toda la bicicleta era un poquito demasiado corta para mí, por lo que la parte superior impactaba mis muñecas cuando estaba en las caídas, y también un poco demasiado ancha para mi gusto, pero ese es un problema de ajuste que no sucedería si realmente fuera del tamaño adecuado para ti. Sin embargo, la forma de las gotas fue sublime; no la geometría de la curva, sino la forma de la barra a medida que desciende más allá de las palancas de cambio. Tiene forma, en lugar de ser redondo, y es un placer sostenerlo. De hecho, es similar a la sensación del manillar de la Vitus Venon Evo GR, que calificamos como la mejor bicicleta de gravel para carreras en nuestros premios recientes.

Dado que esta es la bicicleta personalizada de Jack, es justo que él también tenga una característica. Aquí se asegura de que su bicicleta no golpee la cubierta durante la fotografía.

Veredicto

Digamos que tienes 15.000 libras esterlinas disponibles para una nueva bicicleta de carretera (lo sé, claro; solo mira el respaldo del sofá…) mi opinión es que, a menos que quieras emular a los profesionales o quieras una bicicleta absolutamente probada y probada. ventaja de rendimiento que proviene de una bicicleta de carretera de alta gama y especificaciones, entonces deberías optar por una personalizada. Si quieres fingir que eres Tadej Pogacar, puedes gastar ese dinero fácilmente en un Colnago V4R, pero también puedes conseguir algo hecho para ti, adaptado a tus necesidades, terminado según tus especificaciones y construido con lo que quieras. Es fácil señalar el hecho de que una bicicleta como esta es una locura, pero vista en el contexto de las bicicletas listas para usar, en realidad ofrece un paquete de valor bastante deslumbrante.

Y luego lo ves a través de la lente más estrecha de las motos personalizadas en general, y nada ofrece realmente lo que hace esta moto. En primer lugar, debes reducir el alcance al titanio, lo que elimina la mayoría de las opciones personalizadas. Los simulacros se harán a medida, pero no están integrados en el proceso como aquí, y todavía estás limitado a los kits de acabado estándar. aqui tienes todo, y si bien el andar y la sensación de la bicicleta son ciertamente excelentes, gran parte de la magia de la experiencia estuvo ligada a maravillarse ante la bicicleta simplemente como un objeto. La concepción es maravillosa, la ejecución impecable y, si bien el manejo no es alucinante en comparación con máquinas de precio similar, es maravillosamente capaz, cómodo y tiene una sensación de calidad y “unión” incomparable.

La estética, las soldaduras colocadas de manera extraña y el anodizado pueden no ser de su agrado, pero ciertamente son distintos. La experiencia de montar con el tiempo se volverá normal para ti, pero dudo que alguna vez dejes de que la gente se acerque y te pregunte sobre tu bicicleta si terminas con una de estas en tu garaje.