'Nunca he utilizado productos prohibidos ni ninguna manipulación de la sangre' insiste Bonnamour

El equipo Decathlon-AG2R ha confirmado el despido de Franck Bonnamour después de que se supiera que está siendo investigado por anomalías en los datos sanguíneos de su pasaporte biológico de la UCI. Sin embargo, el piloto francés ha insistido en que es inocente y está defendiendo su caso.

Bonnamour se unió al equipo francés procedente de B&B Hotels después de la temporada 2022 y comenzó la temporada 2024 en Australia en el Tour Down Under. Sin embargo, la UCI anunció su suspensión provisional el 5 de febrero, citando “anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico”.

Decathlon-AG2R confirmó que habían rescindido el contrato de Bonnamour sin dar más detalles, pero insistió en que el equipo “defiende la práctica del ciclismo de acuerdo con estrictas normas éticas”.

Agregaron que la suspensión de Bonnamour “se produce tras las pruebas realizadas antes de unirse al equipo el 1 de enero de 2023”.

La UCI creó el programa Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) en 2008 como una forma indirecta de detectar el dopaje sanguíneo porque las pruebas antidopaje tradicionales para refuerzos sanguíneos como la EPO sólo eran efectivas en un corto período de tiempo.

Bonnamour es el primer corredor de WorldTour en verse involucrado en un caso de ABP de la UCI en una década. En 2022, siete corredores del equipo W52-FC Porto fueron suspendidos por diversas infracciones de dopaje y João Rodrigues recibió una sanción de cuatro años por infracciones de ABP.

Las batallas legales y los casos anteriores de ABP han debilitado el impacto de las pruebas longitudinales, pero varios deportes ahora utilizan programas de ABP con perfiles similares realizados para detectar el uso de esteroides anabólicos y hormonas que mejoran el rendimiento.

Bonnamour ganó la carrera de un día de La Polynormande en 2022 y consiguió otros resultados en 2021 y 2022, pero ha negado el dopaje.

“Siempre he hecho mi trabajo respetando las reglas que me impone la UCI”, escribió en un mensaje en las redes sociales el martes por la noche, confirmando su caso ABP y que Decathlon-AG2R había rescindido su contrato.

“Siempre he cumplido, por supuesto, con los numerosos controles antidopaje que este deporte me exige desde hace años. Nunca he utilizado productos prohibidos ni manipulación de sangre.

“Con la ayuda de mis abogados y científicos, estamos trabajando en mi defensa. Siempre he sido un ciclista honesto, íntegro y limpio y, por tanto, no se me puede acusar de hacer trampa”.