El belga completa un recorrido de 93 km mientras Visma-Lease a Bike publica un vídeo de él montando al aire libre

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) continúa su camino para recuperar su plena forma y el martes el belga completó su recorrido al aire libre más largo desde que se estrelló en Dwaars Door Vlaanderen y se rompió la clavícula, las costillas y el esternón hace cuatro semanas.

Van Aert realizó un recorrido de 93,18 km cerca de su casa en Herentals el martes, y se esperan más recorridos esta semana. Comenzó su rehabilitación practicando ciclismo en interiores y luego volvió a practicar ciclismo al aire libre en una bicicleta de montaña modificada la semana pasada para atender sus lesiones.

Completó el esfuerzo en una bicicleta de gravel Cervélo Áspero-5 y subtituló el recorrido de casi tres horas en Strava “Casi profesional otra vez”.

“Han pasado casi cuatro semanas y estoy feliz de volver a montar al aire libre”, dijo Van Aert mientras tomaba el sol belga primaveral en un paseo en vídeo publicado por su equipo.

La publicación en las redes sociales fue el primer vistazo a Van Aert girando los pedales desde su brutal accidente a alta velocidad en el Clásico de un día con la lesión en las costillas que lo mantuvo específicamente fuera de entrenamiento.

Después de perderse las carreras clave de las Clásicas adoquinadas en el Tour de Flandes y París-Roubaix, Van Aert también se vio obligado a saltarse otro gran objetivo de pretemporada y descartar su debut en el Giro de Italia.

Cuando el equipo holandés anunció que Van Aert no tomaría la salida en el Giro hace dos semanas, dijo: “En este momento, no puedo entrenar en absoluto. Estoy intentando dar mis primeros pedaleos en la bicicleta, pero no lo suficiente como para estar capaz de entrenar”.

“Por eso tomamos la decisión de no empezar en el Giro de Italia”.

Van Aert estaba listo para asumir el Gran Tour de Italia y perseguir victorias de etapa, con una sexta aparición en el Tour de Francia que no estaba en el calendario antes de sus otros objetivos clave de verano de la carrera en ruta y la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París.

Van Aert o Visma Lease a Bike aún no han anunciado ningún nuevo programa o cronograma para su regreso, pero fue reemplazado por Christophe Laporte para el Giro. Sin embargo, el equipo respondió al nuevo vídeo de Van Aert con una segunda publicación que decía: “Próximamente habrá más”.

La otra superestrella del Visma, Jonas Vingegaard, también ha estado completando un programa de rehabilitación desde su terrible accidente en el Itzulia Basque Country. Sus planes para el Gran Tour también están en duda debido a una fractura de clavícula, costillas y neumotórax que lo mantendrá hospitalizado en España hasta el 16 de abril.

La ausencia de Van Aert y Vingegaard deja a Visma-Lease a Bike significativamente obstaculizada de cara a la segunda mitad de la temporada, pero las decisiones sobre el futuro de la pareja deberían tomarse en las próximas semanas a medida que se acercan el Giro y el Tour de Francia.