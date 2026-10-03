Alberto Bruttomesso también suspendido del equipo 'a la espera de un resultado claro y definitivo'

El Tribunal Antidopaje italiano (NADT) anunció el miércoles que suspendió provisionalmente a Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious) por violación del código antidopaje.

Las disposiciones establecidas en el comunicado de prensa de una sola frase enumeran los artículos 2.1 y 2.2, ambos relacionados con la responsabilidad de los atletas de garantizar que no entren sustancias prohibidas en sus cuerpos.

El anuncio no dio la fecha, sustancia o método involucrado en la violación de las reglas antidopaje.

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El joven de 22 años ha corrido con Bahrain Victorious desde 2024 y tiene contrato con el equipo hasta 2027.

Bahrain Victorious publicó una breve declaración en su sitio web, escribiendo:

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“Bahrain Victorious tiene conocimiento de la suspensión provisional de Alberto Bruttomesso tras un control antidopaje realizado por NADO Italia.

“El equipo apoya plenamente a Alberto durante todo el proceso en curso y cooperará plenamente con las autoridades antidopaje pertinentes mientras se investiga el asunto.

“Mientras el caso siga en curso, Alberto será suspendido de todas las actividades del equipo en espera de un resultado claro y definitivo de las autoridades antidopaje pertinentes y de la finalización de los procedimientos de prueba y revisión aplicables.

“Bahrain Victorious sigue comprometido con los más altos estándares de integridad y con el respeto del proceso antidopaje establecido. Hasta que ese proceso haya concluido, el equipo no hará más comentarios”.

El caso de Bruttomesso aún no ha sido registrado por la Agencia Internacional de Pruebas, organización responsable de la mayor parte de las pruebas y la gestión de resultados del ciclismo profesional.