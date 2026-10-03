Alberto Bruttomesso también suspendido del equipo 'a la espera de un resultado claro y definitivo'

El Tribunal Antidopaje italiano (NADT) anunció el miércoles que suspendió provisionalmente a Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious) por violación del código antidopaje.

Las disposiciones establecidas en el comunicado de prensa de una sola frase enumeran los artículos 2.1 y 2.2, ambos relacionados con la responsabilidad de los atletas de garantizar que no entren sustancias prohibidas en sus cuerpos.

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