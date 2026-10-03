Gran victoria para el piloto continental

Todo lo que Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu) tuvo que hacer fue mantenerse al frente durante los primeros 9 km del Tour de Langkawi 2026 para barrer los primeros y únicos puntos de escalada disponibles ese día y ponerse el maillot Bubbles King of the Mountain en la etapa 1.

“Fue el trabajo más fácil, tal vez el de toda mi carrera”, bromeó Rikunov en la conferencia de prensa posterior al escenario ese día.

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