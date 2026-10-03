Gran victoria para el piloto continental

Todo lo que Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu) tuvo que hacer fue mantenerse al frente durante los primeros 9 km del Tour de Langkawi 2026 para barrer los primeros y únicos puntos de escalada disponibles ese día y ponerse el maillot Bubbles King of the Mountain en la etapa 1.

“Fue el trabajo más fácil, tal vez el de toda mi carrera”, bromeó Rikunov en la conferencia de prensa posterior al escenario ese día.

Lo que no esperaba que fuera fácil, sin embargo, era volver a ponérselo, explicando que con las largas subidas finales que comienzan en la siguiente etapa, “creo que es imposible conservar el maillot”.

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Y sí, lo perdió en la etapa 2, pero lo recuperó el miércoles. Es más, para recuperarlo se llevó un premio aún mayor: la victoria en la etapa 4.

“Es mi primera vez aquí, y antes de que sucediera mi objetivo personal era ganar una etapa aquí, pero no creo que la primera sea en una etapa de montaña”, dijo Rikunov, que no es un corredor al que se podría clasificar como escalador sino más bien como un corredor fugaz o un velocista.

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De hecho, si Rikunov hubiera tenido más reputación en las subidas o hubiera estado demasiado cerca de los mejores corredores en la primera etapa de subida a Gunung Jerai (en lugar del puesto 28 y a más de cinco minutos del ganador), probablemente nunca habría tenido la oportunidad de reclamar la victoria.

El equipo del líder de la carrera, Lennart Jasch, Tudor Pro Cycling, se contentó con darle a la fuga una ventaja tan sólida porque no representaban una amenaza general.

“Antes de la última subida, cuando vi que la diferencia era de dos minutos y 30 segundos, para mí fue una sorpresa porque el estilo del pelotón era sencillo y teníamos posibilidades de ganar en la escapada”, dijo Rikunov. “Creí que los últimos 5 km eran para ganar hoy”.

Cuando los tres de delante, Rikunov, Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA) y Alan Jousseaume (TotalEnergies), estaban a aproximadamente un kilómetro de la meta, el piloto del Wheeltop Rotor Chengdu intuyó que había una oportunidad antes de lo que había anticipado.

“Quería correr con los muchachos, pero en los últimos kilómetros veo el límite de los muchachos y creo que veo una buena oportunidad para atacar”, dijo Rikunov.

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Y ciertamente lo aprovechó al máximo, avanzando hacia la línea y ni por un segundo pareció que hubiera posibilidad de ser atrapado. Incluso tuvo tiempo de sentarse y celebrar antes de que Ibáñez cruzara la línea tres segundos atrás y Jousseaume estuviera nueve segundos atrás.

Fue la primera victoria UCI de la temporada para Rikunov, la primera vez que la escapada se impuso en la carrera y la primera victoria para uno de los equipos continentales de la carrera.

Esa victoria, y el regreso a la camiseta del KOM, han dejado a Rikunov con una perspectiva renovada. Aunque al principio no creyó que hubiera alguna posibilidad de conseguir el máximo de puntos por el maillot en la subida, el miércoles demostró que estaba equivocado.

“Hoy volví a estar con esta camiseta y creo que al día siguiente es posible seguir luchando por esta camiseta, conservarla”, dijo Rikunov.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.