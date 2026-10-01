'Es bueno poder elegir cuándo. No es que no tuviera opciones de contrato o que tuviera una lesión que me lo frenó. Era solo yo”, le dice el australiano retirado a My Bike

Es difícil pensar en una mejor manera de terminar una larga y fructífera carrera ciclista que un Campeonato Mundial en casa.

De hecho, ese había sido el plan de Tiffany Cromwell en 2022, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Ruta en Wollongong, pero en realidad fue otra carrera con el maillot arcoíris que se anunció esa misma semana la que proporcionará el canto del cisne más apropiado.

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SIETE carreras de la UCI Gravel World Series en 2025 con la campeona australiana Tiffany Cromwell camino a la victoria