'Es bueno poder elegir cuándo. No es que no tuviera opciones de contrato o que tuviera una lesión que me lo frenó. Era solo yo”, le dice el australiano retirado a My Bike

Es difícil pensar en una mejor manera de terminar una larga y fructífera carrera ciclista que un Campeonato Mundial en casa.

De hecho, ese había sido el plan de Tiffany Cromwell en 2022, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Ruta en Wollongong, pero en realidad fue otra carrera con el maillot arcoíris que se anunció esa misma semana la que proporcionará el canto del cisne más apropiado.

Esa carrera es el Campeonato Mundial de Gravel UCI en Nannup, Australia, que se desarrollará los días 10 y 11 de octubre, y será la última salida del veterano australiano como ciclista profesional.

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“Puedes pasar por esos momentos en los que piensas 'Esto es todo', y luego, cuando llega el momento, piensas 'Oh, en realidad, ya sabes, poder competir con tu bicicleta profesionalmente sigue siendo genial, y tener todas las carreras que tenemos también es genial'”, dijo Cromwell. ciclismonoticias sobre su demorada decisión de jubilarse. “Tener grava definitivamente fue un renovado interés para mí”.

Un interés renovado que la llevó a lo largo de cuatro temporadas más, donde no solo desempeñó un valioso papel de apoyo mientras corría en carretera para Canyon-SRAM, a menudo como capitana de ruta, sino que también consiguió una larga lista de victorias en tierra. Eso incluyó títulos australianos, dos victorias en Unbound 100 y varias victorias en la UCI Gravel World Series, incluidas tres en SEVEN en Nannup, que es donde se llevará a cabo el Campeonato Mundial de este año.

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“Definitivamente estoy feliz de haber seguido adelante hasta ahora”, dijo Cromwell. “He hecho mucho desde entonces hasta ahora”.

También significó que, si bien es posible que no se le haya dado la oportunidad de retirarse en una carrera local con el maillot arcoíris en 2022, con su deseo de continuar y las selecciones del equipo en su camino, el retraso le ha brindado la oportunidad de hacer realidad ese sueño en Nannup.

“Tener el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI en Australia es una buena manera de salir y terminar”, dijo. “Estoy llegando al punto en el que me estoy cansando, tratando de mantener el nivel que necesitas para el ciclismo femenino; un nivel que ahora es súper desafiante si no le dedicas todo”.

“He hecho esto durante tantos años, creo que simplemente lo sientes y es bueno que pueda elegir cuándo. No es que no tuviera opciones de contrato o que tuve una lesión que me detuvo. Solo fui yo”.

Después de 12 temporadas con el mismo equipo y 17 como ciclista profesional, Cromwell no sólo se despedirá en un Campeonato Mundial en casa, sino que esta vez podrá hacerlo como una seria contendiente, en una disciplina y en un recorrido en el que tiene un sólido historial de victorias. Además de eso, contará con el apoyo del equipo Canyon, una nueva bicicleta con lo que espera (según su experiencia previa en el recorrido) que sea la configuración ideal y la sólida forma que tiene de cara al evento es clara. Sus últimas dos carreras de la UCI Gravel World Series hasta septiembre resultaron en un segundo y un primer lugar.

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Equipo australiano nombrado para el Campeonato Mundial UCI Gravel local, con Frain, Cromwell y Ovett acompañados por los ex campeones nacionales O'Brien, Sens y Harris.

“Estaba contento con las sensaciones”, dijo Cromwell. ciclismonoticias cuando habló después del Falling Leaves Lahti y en los días previos a su victoria en Tartu Rattamaraton. “Así que ya sabes, seguiré adelante, unas semanas más de castigo, pero estoy emocionado de entrar con la cabeza despejada a Gravel Worlds.

“Por supuesto que me encantaría un resultado fantástico, ganar sería un cuento de hadas, pero también soy realista. Puedo presentarme, puedo dar lo mejor de mí y ver qué es eso. Marianne Vos viene, y sabes que siempre está en una forma increíble, sin importar la época del año, y también aparecerán muchos ciclistas de gravel fuertes”.

“Así que sólo quiero ir allí, correr mi bicicleta, ver qué puedo hacer y simplemente disfrutarlo. Si al final consigo algo, será una manera fantástica de terminar. Si no lo hago, no es el fin del mundo. Voy con esa mentalidad”.

¿Qué pasará cuando termine?





Puede que el gravel sea una disciplina que ha demostrado ser revitalizante y parece destinada a ofrecer la despedida ideal, pero, para Cromwell, ciertamente no es el plan de jubilación.

“La gente dice: 'Oh, seguirás compitiendo en gravel', pero lo que no se dan cuenta es que el gravel está evolucionando muy rápido y el nivel también está aumentando muy rápidamente. Y si compites, quieres ser competitivo, quieres luchar por victorias y podios… así que aún así tienes que entrenar tan duro, y para mí esa es una de las cosas más importantes”.

“Todavía estoy feliz de andar en bicicleta, pero lo importante es hacerte daño, hacer el esfuerzo, ese lado se vuelve más difícil, y si te quedas para correr sobre tierra, aún tienes que hacer la parte dolorosa”.

Eso no significa que Cromwell descarte por completo fijar un número en el futuro – “nunca digas nunca” – pero con una mentalidad diferente.

“Seguro que puedo hacer algunas carreras por diversión”, dijo Cromwell, quien a lo largo de los años ha sido acompañada a menudo a eventos por su compañero, el piloto de F1 Valtteri Bottas.

“Con Valtteri, todavía ama mucho el ciclismo y probablemente le gustaría participar en carreras, y yo digo, está bien, puedo volver para apoyar, pero entonces ya sabes, tal vez participe. O tal vez hayamos hablado en el futuro, solo por diversión, de hacer la Cape Epic juntos o algo así, ese tipo de desafíos”.

Sin embargo, Cromwell, que ya tiene varios proyectos en marcha, mantiene el camino flexible a medida que avanza más allá de su carrera como ciclista profesional, y quiere tiempo para disfrutar de un poco de libertad y viajar. Eso no significa que vaya a desaparecer de la industria.

“Por el momento, todavía está muy abierto”, dijo Cromwell cuando se le preguntó qué sigue. “No tengo ningún tipo de ambiciones en el día a día con un equipo ciclista, al menos definitivamente no en este momento. Pero seguro, todavía necesito recordar que mi mayor fortaleza, o aquello por lo que soy conocido, es el ciclismo. Así que no es como si me estuviera alejando por completo porque creo que todavía hay muchas oportunidades”.