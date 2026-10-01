El británico fuera del Tour de Langkawi por enfermedad tras múltiples podios en Europa

Leo Hayter estuvo volando recientemente para Modern Adventure Pro Cycling, haciendo el viaje a Malasia después de conseguir sus primeros podios de la temporada en dos carreras en Francia y Luxemburgo. Hoy volaba de manera diferente, tomando un vuelo de regreso a Europa ya que no pudo tomar la salida en el Tour de Langkawi debido a una pericarditis.

“Obviamente estaba volando, y ha sido muy divertido verlo recuperar sus piernas durante todo el año. Y es simplemente un tipo bueno y positivo para tenerlo cerca, así que ya lo extrañamos mucho”, dijo el director deportivo del equipo, Alex Howes. ciclismonoticias antes del inicio de la etapa 1 en Shah Alam.

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