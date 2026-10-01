El británico fuera del Tour de Langkawi por enfermedad tras múltiples podios en Europa

Leo Hayter estuvo volando recientemente para Modern Adventure Pro Cycling, haciendo el viaje a Malasia después de conseguir sus primeros podios de la temporada en dos carreras en Francia y Luxemburgo. Hoy volaba de manera diferente, tomando un vuelo de regreso a Europa ya que no pudo tomar la salida en el Tour de Langkawi debido a una pericarditis.

“Obviamente estaba volando, y ha sido muy divertido verlo recuperar sus piernas durante todo el año. Y es simplemente un tipo bueno y positivo para tenerlo cerca, así que ya lo extrañamos mucho”, dijo el director deportivo del equipo, Alex Howes. ciclismonoticias antes del inicio de la etapa 1 en Shah Alam.

“Llegó aquí y nos despertamos a la mañana siguiente del viaje y simplemente no se sentía bien. Lo llevé al hospital para que le hicieran exploraciones. Llegamos a la conclusión de que era mejor que no corriera. Es desafortunado porque le iba muy bien”.

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Se esperaba que Hayter desempeñara un papel de apoyo en los líderes de la carrera por etapas de ocho días esta semana, con potencial para oportunidades en el receso. Terminó tercero en la etapa contrarreloj del Tour de Luxemburgo y demostró sus habilidades con una conducción agresiva en otras etapas en carretera.

Ahora prevalece una sombra de incertidumbre sobre dónde competirá Hayter la próxima temporada, pero todo indica que pronto tendrá una oferta para regresar a Modern Adventure. Veinte de los 21 corredores en la lista para la temporada inaugural del ProTeam en 2026 firmaron contratos de dos años, siendo Hayter el único sin documentación para 2027.

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Un portavoz de Modern Adventure dijo ciclismonoticias que Hayter recibió una oferta de un equipo WorldTour, pero no había firmado, sino que “muy probablemente” regresaría para una segunda temporada con el equipo estadounidense, donde ha tenido flexibilidad en su agenda y un ambiente relajado para competir.

Leo Hayter, que ahora tiene 25 años, siguió las huellas de su hermano mayor Ethan y se unió al WorldTour en el equipo Ineos, donde estuvieron juntos en la plantilla durante dos temporadas y media. Luego, Leo se retiró en agosto de 2024, admitiendo que había sufrido durante mucho tiempo un trastorno alimentario, depresión y ansiedad, y que necesitaba un descanso. Modern Adventure dio espacio en su regreso al joven británico, ex ganador del Giro Next Gen y Lieja-Bastogne-Lieja U23, considerándolo un “verdadero diamante en bruto”.

Su hermano Ethan, ahora con Soudal-QuickStep, compitió por Gran Bretaña en la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato Mundial de Ruta UCI de Montreal y estaba orgulloso de ver al joven Hayter volver a disfrutar de la bicicleta.

“Es realmente agradable verlo volver a competir, y no sólo en la contrarreloj. Estuvo en la fuga el día anterior (en Luxemburgo)”, dijo. ciclismonoticias. “Con suerte, seguirá haciéndolo paso a paso y luego lo disfrutará”.