“Ha sido una carrera muy difícil desde el punto de vista táctico y no se puede seguir a todo el mundo” El italiano centra su atención en el Campeonato de Europa y en Il Lombardia tras la decepción en Montreal

Giulio Ciccone expresó su decepción por no entregarle una medalla a Italia en la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el domingo.

Representando la scuadra azul, ciccone sólo pudo lograr el noveno lugar después de una carrera muy reñida en los desafiantes circuitos de Mount Royal, donde Brandon McNulty (EE.UU.) logró una victoria en solitario para reclamar el maillot arcoíris.

“Lamento el resultado. Creo que merecíamos más, sinceramente”, afirmó.

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El italiano formó parte de una selección que se formó tras los implacables ataques de Mathieu van der Poel (Países Bajos), y mientras el grupo delantero se reorganizó varias veces en las siguientes vueltas, Ciccone se mantuvo en la pelea por el título mundial, incluso cuando varios grupos más pequeños se reconectaron al frente.

McNulty atacó al grupo y se fue en solitario a falta de 32 km, y aunque la diferencia oscilaba entre un minuto y 15 segundos, con poca colaboración y muchas piernas cansadas en la persecución, no pudieron hacerle retroceder.

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“En el final, las cartas se reorganizaron y teníamos corredores como Van der Poel, Mads Pedersen y Quinn Simmons, que no estaban interesados ​​en cerrar la brecha y no colaboraron para cerrarla”, dijo Ciccone, señalando que los dos compañeros de equipo de McNulty, Simmons y Matteo Jorgenson, también estaban en el grupo, pero ciertamente no estaban obligados a ayudar en la persecución.

“En la subida, lo intenté con (Tom) Pidcock, pero se me acabó la energía. Por un momento, creí que porque podíamos ver que McNulty estaba 20 segundos (por delante); teníamos una brecha, y con Pidcock teníamos el interés de ir a toda velocidad”.

Pidcock y Ciccone regresaron, mientras McNulty lograba la primera camiseta arcoíris masculina de élite de su país desde 1993 y la mayor victoria de su carrera.

“Dije la semana pasada que el Campeonato del Mundo es una carrera abierta y táctica. Hemos reorganizado muchas veces. Fue una carrera muy difícil tácticamente y no se puede seguir a todos”, añadió Ciccone.

“Estoy decepcionado por los resultados. Es una carrera muy dura. Estuvimos presentes y tuvimos una buena actuación; simplemente lo siento por los resultados”.

El Campeonato Mundial no fue en vano para Italia, ya que la nación ganó el relevo mixto, Filippo Ganna se llevó la plata en la contrarreloj de élite masculina, Nicolas Milesi se llevó la plata en la contrarreloj masculina sub-23, Matilde Rossignoli se llevó la medalla de plata en la carrera de ruta femenina junior y Elisa Longo Borghini se llevó el bronce en la carrera de ruta femenina de élite.

Ciccone dijo que pasaría algún tiempo recuperándose del Mundial antes de decidir si competirá en el Campeonato Europeo de Ruta y en Il Lombardia en las próximas semanas.