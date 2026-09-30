“Ha sido una carrera muy difícil desde el punto de vista táctico y no se puede seguir a todo el mundo” El italiano centra su atención en el Campeonato de Europa y en Il Lombardia tras la decepción en Montreal

Giulio Ciccone expresó su decepción por no entregarle una medalla a Italia en la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el domingo.

Representando la scuadra azul, ciccone sólo pudo lograr el noveno lugar después de una carrera muy reñida en los desafiantes circuitos de Mount Royal, donde Brandon McNulty (EE.UU.) logró una victoria en solitario para reclamar el maillot arcoíris.

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