El holandés será padre en enero

Mathieu van der Poel ha confirmado que el Campeonato Mundial en Canadá fue el último evento de carreras en ruta en su calendario de 2026, y solo le queda una obligación de patrocinio antes de regresar a Europa y un descanso de la competencia.

Van der Poel capturó una medalla de bronce en la reñida carrera de ruta del Campeonato Mundial masculino de élite, donde estuvo al ataque cuando faltaban casi 90 kilómetros para el final. El movimiento inspirado por Van der Poel finalmente fue captado, pero el ciclista holandés volvió al centro de la acción en el sprint detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.).

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