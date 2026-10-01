El holandés será padre en enero

Mathieu van der Poel ha confirmado que el Campeonato Mundial en Canadá fue el último evento de carreras en ruta en su calendario de 2026, y solo le queda una obligación de patrocinio antes de regresar a Europa y un descanso de la competencia.

Van der Poel capturó una medalla de bronce en la reñida carrera de ruta del Campeonato Mundial masculino de élite, donde estuvo al ataque cuando faltaban casi 90 kilómetros para el final. El movimiento inspirado por Van der Poel finalmente fue captado, pero el ciclista holandés volvió al centro de la acción en el sprint detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.).

Van der Poel dijo Wielerflits Después del Mundial, la batalla por el maillot arcoíris fue donde terminó su programa de ruta para 2026.

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Su temporada como visitante de 2026 ha visto múltiples éxitos a lo largo del año, comenzando con una escapada en solitario hacia la victoria en Omloop Het Nieuwsblad. Otros momentos destacados incluyeron una espectacular victoria en el E3 SaxoClassic y una etapa del Tour de Francia.

A pesar de mostrar un excelente estado de forma actual con una escapada en solitario de 176 kilómetros en una etapa del Tour de Luxemburgo antes de ser un protagonista clave en el Mundial, Van der Poel ha optado ahora por poner fin a su temporada en carretera.

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También dijo que su participación en la próxima temporada de ciclocross, especialidad que domina desde hace años, sigue siendo incierta. Una posible razón para no participar es que su compañera Roxanne Bertels dará a luz a su primer hijo en enero, justo cuando las carreras en la especialidad están en su apogeo.

“Ésta (el Mundial) fue mi última carrera. Ahora visitaré a nuestro patrocinador, Premier Tech, y luego volveré a casa”, dijo. Wielerflits el domingo por la tarde en Canadá.

“¿La temporada de ciclocross? Todavía no he pensado en eso”.

“Convertirse en padre por primera vez es muy especial. Ya veremos”.

El año pasado, la primera carrera de ciclocross de Van der Poel fue en Namur el 14 de diciembre, después de lo cual logró una racha ininterrumpida de 13 victorias, que culminó con el Campeonato Mundial en casa en Hulst el 1 de febrero de esta primavera.

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Van der Poel ya había mencionado en el pasado que saltarse su programa habitual de ciclocross, deporte en el que actualmente es ocho veces campeón del mundo y que bate récords, era una posibilidad en su programa de carreras que no había descartado. La razón que dio cuando habló de esto fue que se perdería para poder concentrar su energía más plenamente en la temporada de Clásicos que sigue.

A lo largo de los años, Van der Poel ha conseguido una serie de victorias en todos los Monumentos de Primavera, excepto Lieja-Bastogne-Lieja, considerada por algunos demasiado montañosa para sus habilidades, aunque una vez obtuvo el tercer lugar en La Doyenne, allá por 2024.

Más importante aún, y con respecto a su principal objetivo primaveral en los Clásicos adoquinados, en las últimas temporadas Van der Poel no ha podido mantener una ventaja constante contra su archirrival Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y su última victoria en Flandes, por ejemplo, data de 2024, cuando Pogačar no estuvo presente. Saltarse la temporada de ciclocross podría permitirle mejorar su juego contra la estrella eslovena.

Si bien queda por ver qué hará Van der Poel en el invierno, una cosa ya está clara: En lugar de continuar con las Clásicas de otoño, su temporada como visitante para 2026 ha llegado a su fin.