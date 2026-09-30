El piloto holandés aprovecha al máximo un recorrido que, según dijo, no era adecuado para él antes de la carrera

Mathieu van der Poel podría haber dicho antes que el circuito del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 en Montreal no era adecuado para él, pero el holandés aprovechó al máximo una carrera masculina de élite en ruta el domingo, llevándose la medalla de bronce detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.) y perdiendo la plata ante Michael Matthews (Australia).

Parecía un movimiento suicida cuando Van der Poel subió a la carretera con otros 11 corredores, incluido el belga Wout van Aert, a falta de 87 kilómetros. Parecía aún más arriesgado cuando siguió atacando, despejando a Van Aert, Quinn Simmons (EE.UU.), Primož Roglič (Eslovenia), Oscar Onley (Gran Bretaña) y Athon Charmig (Dinamarca), y cuando atacó de nuevo a ese grupo a 52 km del final.

“Fue, como era de esperar, una carrera muy dura, especialmente por el ritmo que el equipo francés puso inmediatamente desde que entramos en la vuelta local, y luego nunca se detuvo”, dijo Van der Poel, explicando que eligió atacar desde tan lejos porque cada vuelta de la Voie Camillien-Houde era muy dura.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

A diferencia de Glasgow, cuando Van der Poel consiguió su único maillot arcoíris en la carretera en 2023 en un recorrido con subidas empinadas pero cortas, el circuito de 13,3 km de Montreal contó con el ascenso Voie Camillien-Houde, que tiene 1,8 km de largo y una media del 7,5%. Los hombres lo afrontaron en cada una de las 12 vueltas, y se esperaba que la ruta favoreciera a escaladores puros como Isaac del Toro (México) o Paul Seixas (Francia).

Al final, fueron los escaladores quienes sufrieron los constantes ataques en lugar de tomar la carrera desde el frente, en parte debido a Van der Poel y sus compañeros atacantes.

te puede gustar



'Simplemente no fui lo suficientemente bueno': Mathieu van der Poel lamenta otro año en el que la forma prometedora del ciclismo de montaña se desvanece para el Campeonato Mundial



“Tenía unas piernas increíbles”: Mathieu van der Poel da los toques finales a la preparación para el Campeonato Mundial de Ruta con un asombroso recorrido en solitario en Luxemburgo



¿Volveremos a ver a Mathieu van der Poel en 2026? El medallista de bronce mundial declara que su temporada en ruta ha terminado, con dudas sobre la campaña de ciclocross

“Sólo quería asegurarme de estar delante antes de que atacaran los verdaderos escaladores, porque si ves a los corredores que se cruzan, son casi todos escaladores”, dijo Van der Poel. “No sé si podría acompañarlos en la subida. Nunca se sabe si dejan de cooperar un poco atrás. También es posible si tenemos un minuto más de ventaja y entonces la carrera quizás también termine”.

“Creo que era un poco lo que quería hacer hoy, simplemente ir al modo ofensivo”.

Era precisamente el estilo de carrera que más disfruta el holandés, y destacó que se debía en gran medida a que en el Mundial los pilotos compiten sin comunicación por radio con los coches del equipo.

“Esto es lo mejor que existe, correr sin auriculares. Eso siempre da lugar a las mejores carreras”, dijo Van der Poel a NOS.nl. “Soy un gran fanático de esto. Entonces realmente hay que correr por instinto, y eso es lo que prefiero hacer”.

Cuando finalmente se recuperó el movimiento a 35 km del final, y poco después de que McNulty lanzara su movimiento en solitario, Van der Poel nunca dejó de creer en su segundo maillot arcoíris.

Qué leer a continuación



'Pensé que mi carrera había terminado dos veces en los últimos dos años': Gutsy Ride ve a Michael Matthews recuperarse para hacer 'sueño hecho realidad' con la medalla de plata en el Campeonato Mundial



Mathieu van der Poel se salta las carreras canadienses de un día y regresa al Tour de Luxemburgo para prepararse para el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal



Campeonato Mundial de Ruta UCI: Brandon McNulty sorprende a los favoritos al ganar en solitario y reclamar el primer título mundial masculino de élite para EE. UU. desde 1993 en una edición épica de todos los tiempos.

“Aún quedaba un largo camino, pero inmediatamente vi que el ataque de McNulty fue un buen intento”, dijo Van der Poel. “Ha corrido bien en este circuito antes y era un nombre que tenía en el fondo de mi mente, pero no creo que dependiera de mí reaccionar”.

Van der Poel esperó el momento oportuno mientras otros intentaban atrapar al estadounidense, sabiendo que todavía tenía posibilidades de ganarle al grupo si atrapaban a McNulty.

“Creo que ya no dependía de mí cerrar brechas. Sabía que tenía que apostar un poco para intentar convertirme en Campeón del Mundo. Así que sí, tomé mi decisión allí y mantuve esa decisión”.

“Por supuesto, es un Campeonato Mundial, así que tenía muchas ganas de ir por la medalla. Logré recuperarme también un poco cuando el grupo me atrapó. La primera vez en la subida tuve dificultades, pero luego pude recuperarme un poco y luego estuve un poco menos en el límite.

“Estoy contento con la medalla y creo que, teniendo en cuenta que fue una carrera tan dura, hice una muy buena actuación para estar en el podio. Puedo estar feliz”.

Van der Poel anunció que está esperando su primer hijo con su compañera Roxanne Bertels, por lo que todavía no tiene planes de defender su título mundial de ciclocross en enero.

“No he pensado en eso todavía. Convertirse en padre por primera vez es muy especial. Ya veremos”.