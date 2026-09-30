El piloto holandés aprovecha al máximo un recorrido que, según dijo, no era adecuado para él antes de la carrera

Mathieu van der Poel podría haber dicho antes que el circuito del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 en Montreal no era adecuado para él, pero el holandés aprovechó al máximo una carrera masculina de élite en ruta el domingo, llevándose la medalla de bronce detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE. UU.) y perdiendo la plata ante Michael Matthews (Australia).

Parecía un movimiento suicida cuando Van der Poel subió a la carretera con otros 11 corredores, incluido el belga Wout van Aert, a falta de 87 kilómetros. Parecía aún más arriesgado cuando siguió atacando, despejando a Van Aert, Quinn Simmons (EE.UU.), Primož Roglič (Eslovenia), Oscar Onley (Gran Bretaña) y Athon Charmig (Dinamarca), y cuando atacó de nuevo a ese grupo a 52 km del final.

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