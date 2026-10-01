El ciclista español termina segundo después de lanzarse temprano en el brutal ascenso del Gunung Jerai, con su compañero de equipo Jan Castellón tercero.

Abel Balderstone tiene grandes cosas por delante, ya que el piloto español de Caja Rural-Seguros RGA ha firmado un contrato con el UAE Team Emirates-XRG para las próximas tres temporadas, pero eso no significa que se duerma en los laureles mientras tanto.

En la etapa 2 del lunes en Le Tour de Langkawi, el joven de 26 años planteó una tarea a sus rivales en las laderas más bajas de Gunung Jerai, comenzando temprano la subida de 10,6 km con una pendiente promedio cercana al diez por ciento, pero con rampas empinadas para dar un golpe extra.

Balderstone y su compañero de equipo Jan Castellón, que competirá con Pinarello Q36.5 a partir de la próxima temporada, formaban parte del grupo de cabeza que despegó en la subida, lo que significó que tomaron una decisión.

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“Éramos dos y decidimos que uno atacaría y el otro se quedaría atrás”, dijo Balderstone. ciclismonoticias en la cima de la subida.

Durante bastante tiempo pareció que ese podría haber sido el plan ganador, con Balderstone pareciendo imperturbable mientras cabalgaba solo hacia la cima. Pero entonces Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) saltó del grupo y hizo el cruce antes de seguir adelante solo con un poderoso cambio de ritmo.

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“El último kilómetro estuve muy muerto e hice lo máximo que pude”, dijo Balderstone.

El corredor español añadió en un comunicado a los medios del equipo Caja Rural-Seguros RGA que se encontraba; “Estoy un poco decepcionado por terminar segundo después de liderar gran parte de la subida, pero tengo que admitir que el piloto del Tudor fue más fuerte”.

Aún así, Balderstone se mantuvo firme en segundo lugar, cruzando la meta a sólo 16 segundos de Jasch, mientras que su compañero Castellón cruzó la línea a 32 segundos del tiempo ganador, y también con una ventaja de 32 segundos sobre el cuarto clasificado, José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH). Teniendo en cuenta las bonificaciones de tiempo, Balderstone está ahora a 20 segundos de Jasch en la clasificación general y Castellón a 38 segundos, y no hay otros rivales en un minuto.

Además, el corredor está contento con su forma, habiendo corrido la Vuelta a Burgos desde el Tour de Francia y además “preparándose muy bien” durante agosto y septiembre.

Es más, esta fue solo la primera volea en el partido en curso, con el final en la cima de la subida de categoría uno el lunes, seguido pronto por los finales en la cima del HC en Cameron y Genting Highlands en las etapas 4 y 5.

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“Creo que tenemos una gran oportunidad en las dos etapas de escalada con Jan o conmigo y tenemos que intentarlo e intentar ganar una etapa y ganar la general”, dijo Balderstone. ciclismonoticiasañadiendo que las subidas más largas deberían adaptarse mejor a ambos.

Después de eso, independientemente del resultado, Balderstone tiene otro gran premio por delante, ya que después de sus últimas carreras con Caja Rural-Seguros RGA, el equipo donde comenzó su carrera, se preparará para lucir una nueva equipación, la que pertenece al equipo número uno del mundo y al equipo de Tadej Pogačar, UAE Team Emirates-XRG.

“Para mí es un sueño ir a este gran equipo”, dijo Balderstone. “Estoy feliz y ansioso por ir allí y comenzar el año con ellos”.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.