El ciclista español termina segundo después de lanzarse temprano en el brutal ascenso del Gunung Jerai, con su compañero de equipo Jan Castellón tercero.

Abel Balderstone tiene grandes cosas por delante, ya que el piloto español de Caja Rural-Seguros RGA ha firmado un contrato con el UAE Team Emirates-XRG para las próximas tres temporadas, pero eso no significa que se duerma en los laureles mientras tanto.

En la etapa 2 del lunes en Le Tour de Langkawi, el joven de 26 años planteó una tarea a sus rivales en las laderas más bajas de Gunung Jerai, comenzando temprano la subida de 10,6 km con una pendiente promedio cercana al diez por ciento, pero con rampas empinadas para dar un golpe extra.

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