El ataque sorpresa de largo alcance en carreteras llanas “fue puramente instintivo”, admite un ciclista estadounidense

Brandon McNulty se permitió una última mirada atrás a falta de 50 metros en la subida de l'avenue du Parc en Montreal, y solo entonces se permitió reconocer que acababa de ganar la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Luego, el joven de 28 años encontró a su esposa Summer y una bandera de Estados Unidos entre la enorme multitud, abrazándolos a ambos y tratando de comprender lo que acababa de hacer, por sí mismo y por su país.

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Brandon Mcnulty (EE.UU.) celebra su victoria para convertirse en Campeón del Mundo con sus compañeros en el podio