El ataque sorpresa de largo alcance en carreteras llanas “fue puramente instintivo”, admite un ciclista estadounidense

Brandon McNulty se permitió una última mirada atrás a falta de 50 metros en la subida de l'avenue du Parc en Montreal, y solo entonces se permitió reconocer que acababa de ganar la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Luego, el joven de 28 años encontró a su esposa Summer y una bandera de Estados Unidos entre la enorme multitud, abrazándolos a ambos y tratando de comprender lo que acababa de hacer, por sí mismo y por su país.

Su compañero de equipo Matteo Jorgenson rápidamente le dio un abrazo de oso y gritó: “¡Acabas de ganar el Mundial!”. Entonces McNulty pareció permitir que una sonrisa iluminara su rostro mientras la hazaña que acababa de lograr casi se asimilaba. Su salida en solitario de 33 km consiguió la primera victoria de Estados Unidos en una carrera en ruta en Road Worlds desde Lance Armstrong en 1993.

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“Ha pasado una hora y todavía no lo creo”, comenzó McNulty en sus comentarios y respuestas en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Hoy realmente no pensé que la camiseta (arcoíris) fuera algo que realmente sucedería. Por supuesto, soñamos y teníamos esperanzas, pero algunos días todo se junta.

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“Quiero decir, sabía que ellos (los perseguidores) se estaban acercando, y entonces la brecha aumentaría. Y entonces sé lo duros que son los últimos 500 metros desde la última curva. Estaba completamente vacío. Quiero decir, estaba al borde de los calambres; estaba al borde de una jodida”, admitió con una sonrisa irónica.

“Me sentaba y empezaba a tener calambres. Me levantaba y me caía porque mis piernas eran como fideos. Así que realmente no lo creía hasta que podía ver 50 metros más adelante y mirar hacia atrás y no había nadie allí. Y entonces pude aceptar que había sucedido.

“Sin embargo, estaba completamente vacío. Nunca había estado tan vacío”.

El nativo de Arizona prospera en Montreal. Ganó el Gran Premio Ciclista de Montreal el año pasado en una escapada con su compañero de equipo UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar. Este año regresó al GP de Montreal y completó el podio detrás del agresivo dúo formado por su compañero y ganador Isaac del Toro y el subcampeón Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). Y el domingo ganó un título mundial.

Hace una semana acabó cuarto en la contrarreloj élite, un poco abatido para acabar a sólo 12 segundos del podio. Usó esa habilidad contrarreloj en el último domingo de este Mundial de Ruta para lanzar su ataque ganador, una bomba para sus rivales con poco menos de 33 km para el final. El frente de la carrera acababa de transformarse en un grupo de 12 corredores, y McNulty despegó, sin usar más plan que el “instinto”.

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“Fue puramente instintivo. Después de tantos años corriendo aquí, sabía que una vez que el grupo es pequeño y hay fatiga, tenderán a dudar y mirarse unos a otros. Así que una vez que todo se reunió, planeé intentar ir a una de las secciones planas. Creo que cuando vas a las subidas, todos esperan (ataques), así que si puedes dar una pequeña sorpresa, tal vez funcione. Y sí, hoy funcionó perfectamente”, dijo.

“Creo que la brecha se redujo bastante rápido. Me imagino que se estaban mirando el uno al otro y también que Matteo (Jorgenson) y Quinn (Simmons) fueron capaces de neutralizar cualquier movimiento. No fue planeado de antemano en absoluto. Ahí fue justo donde se sintió correcto. Y hoy fue correcto”.





McNulty fue uno de los tres corredores protegidos en el equipo estadounidense de ocho corredores, junto con Simmons y Jorgenson. Sus compañeros de equipo no solo cubrieron los movimientos, sino que también terminaron entre los 10 primeros, Simmons cuarto y Jorgenson octavo. Fue una declaración monumental por parte de un equipo que solo había logrado estar entre los 10 primeros seis veces por cinco corredores individuales desde el título de Armstrong.

Esta victoria en el Mundial no fue solo un hito para EE. UU., sino que ahora mantiene el maillot arcoíris en la familia UAE Team Emirates-XRG por tercer año consecutivo, con el ex ganador Pogačar animando desde casa mientras se recupera de un accidente en la Vuelta a España. En Montreal, Mauro Gianetti, director general del equipo de los EAU, felicitó a McNulty tras la llegada.

“Obviamente estoy muy triste porque lo que pasó (el accidente en la Vuelta) es la razón por la que él no está aquí; odio ver a alguien chocar. Esto era importante para él. Al menos espero haberlo hecho sentir orgulloso. Espero que haya disfrutado viéndolo”.

Aparentemente, Pogačar sí miró y estaba orgulloso: “El Rey de Montreal. Orgulloso de ti, Brandon McNulty”, publicó Pogačar en Instagram sobre el momento en que su compañero de equipo aceptó la camiseta arcoíris y la medalla de oro en la ceremonia de premiación.

La prueba de resistencia de 273,4 km se abrió a falta de 85 km, una vez que los líderes llegaron al circuito de llegada de Montreal de 13,4 km, completado una docena de veces. Como dijo Pogačar, McNulty es el rey en este circuito urbano, quien corrió por primera vez el GP en 2018 cuando tenía 20 años con Rally Cycling, terminando 16º.

“Cada año se ha convertido en un lugar más especial. Siempre fue mi circuito favorito y luego vine años después y ganamos con Adam (Yates), y luego la siguiente vez (Pogačar), luego gané y la semana pasada también con Isaac (del Toro). Realmente disfruto correr en el circuito. Disfruto de la ciudad y, hoy, la multitud estaba loca”.

Dijo que tenía previsto comenzar el Giro dell'Emilia con el UAE Team Emirates-XRG el próximo fin de semana y un bloque de carreras italianas. Ahora en el arcoíris, ¿Pogačar trabajará para él?

“No lo sé, tal vez tenga que viajar conmigo unos días”, se ríe. “Pero quiero decir, al final del día, él sigue siendo el mejor piloto. Así que ahora será divertido estar al frente de las carreras y yo con la camiseta para él”.

“Probablemente lo celebraremos un poco (ahora), pero estoy destinado a pasar por Emilia y luego casi todo el bloque italiano a través de Lombardia. Así que estoy deseando que llegue y ahora empezar con la camiseta será especial. Con suerte, podré presentarme con unas piernas decentes”.