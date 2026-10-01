Mexicano acusa al pelotón del Mundial de 'competir un poco contra nosotros y aprovechar que no teníamos el mejor equipo'

Isaac del Toro ha expresado su profunda decepción por no llevarse a casa un mejor resultado en el Campeonato Mundial de Ruta 2026 después de que el mexicano se mantuvo en la lucha hasta el final, solo para descubrir que las medallas permanecían tentadoramente fuera de su alcance.

En un año en el que Del Toro ya obtuvo el tercer puesto en la general y una victoria de etapa en su debut en el Tour de Francia, dos meses después en el Campeonato Mundial de Canadá, el joven de 22 años mejoró dos puestos que su séptimo lugar el año pasado en Kigali, terminando quinto en Montreal el domingo.

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Campeonato Mundial de Ruta 2026: Del Toro (3-R) sigue a un compañero de equipo en el pelotón durante la carrera élite masculina