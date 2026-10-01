Mexicano acusa al pelotón del Mundial de 'competir un poco contra nosotros y aprovechar que no teníamos el mejor equipo'

Isaac del Toro ha expresado su profunda decepción por no llevarse a casa un mejor resultado en el Campeonato Mundial de Ruta 2026 después de que el mexicano se mantuvo en la lucha hasta el final, solo para descubrir que las medallas permanecían tentadoramente fuera de su alcance.

En un año en el que Del Toro ya obtuvo el tercer puesto en la general y una victoria de etapa en su debut en el Tour de Francia, dos meses después en el Campeonato Mundial de Canadá, el joven de 22 años mejoró dos puestos que su séptimo lugar el año pasado en Kigali, terminando quinto en Montreal el domingo.

Sin embargo, eso fue lo mejor que pudo para Del Toro y esto fue a pesar de que jugó un papel importante en la persecución de la peligrosa escapada inspirada por Mathieu van der Poel que solo se detuvo en los últimos 40 kilómetros. El problema fue que, por más que lo intentó, el reciente ganador del GP de Montreal no pudo escaparse en la final crucial, y después de que Brandon McNulty (EE.UU.) despegara solo, Del Toro se vio limitado a luchar por las medallas restantes en juego.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Además, Del Toro participó en el Mundial con cinco compañeros mexicanos, pero la experiencia de sus compatriotas en carreras al más alto nivel del ciclismo osciló entre, en el mejor de los casos, muy limitada o inexistente. Dos de ellos compiten para equipos continentales de EE. UU., uno es miembro de un club en México y dos son ciclistas independientes y no patrocinados.

Sin embargo, aunque no tuvo más que elogios para sus compatriotas y cómo habían corrido en un terreno tan complicado, Del Toro dijo que no podía estar contento con el resultado final que logró.

te puede gustar



'Practicar y mejorar de forma natural': Isaac del Toro muestra consistencia en la contrarreloj de élite masculina en el Campeonato Mundial de Ruta a pesar de un recorrido más llano



¿Es Isaac del Toro el nuevo favorito al Mundial? Él dice que no, pero el camino puede decir lo contrario.



¡Viva México! – Isaac del Toro espera animar a México en el partido eliminatorio de la Copa del Mundo con una victoria de etapa en el Tour de Francia

“Hemos recibido un apoyo increíble, no merecían menos que una medalla de oro”, dijo Del Toro. ESPNMX luego de realizar una caminata al final para saludar a la gran multitud de fanáticos mexicanos que coreaban su apodo, Torito, Torito.

“Para eso vinimos y eso es lo que tratamos de conseguir”.

“Pero el momento en el que quise relajarme un poco para luego entrar en modo carrera fue justo cuando me encontré en una situación muy complicada”.

El único error de Del Toro, dijo, se produjo muy tarde, cuando su compañero de equipo Brandon McNulty se había llevado el oro y los perseguidores luchaban por los últimos puestos del podio.

“Creo que estaba claro que veníamos a ganar, lo dejé todo ahí, lo intentamos todo, tal vez debería haberme posicionado mejor para ese sprint final”, dijo Del Toro a ESPNMX.

Qué leer a continuación



Isaac del Toro se anuncia como el favorito del maillot arcoíris con la victoria en el Gran Premio de Montreal



“No es fácil terminar en el podio estando enfermo”: Isaac del Toro se prepara para llevarse a casa el tercer puesto en el Tour de Francia y una clara victoria en la clasificación juvenil a pesar de los problemas de la semana pasada



'Hemos seguido motivándonos mutuamente': Isaac del Toro se afianza en el podio del Tour de Francia mientras el UAE Team Emirates se recupera de una enfermedad

“Así que estoy satisfecho con el esfuerzo, pero no estoy nada feliz. No me conformo en absoluto con esto. Sabíamos que podíamos ganar y es una lástima que no lo haya logrado”.





Golpeando por encima de su peso

Del Toro argumentó que el equipo mexicano, a pesar de sus limitaciones, siempre había superado su peso colectivo. Al mismo tiempo, cada vez que intentaba aprovechar el impulso a su favor, encontraba que otros equipos podían aprovechar al máximo su relativa falta de apoyo superior, aunque eso sólo lo motivó a él y a México a regresar más fuertes al Mundial en el futuro.

“Fuimos muy decisivos y estoy contento con la carrera que hicimos, corrimos muy bien como nación. No ganamos pero dimos un buen paso adelante en términos de nuestra mentalidad de grupo y nuestras ambiciones para este tipo de carreras”, dijo.

“Y si todo el pelotón compitiera un poco contra nosotros o aprovechara el hecho de que no teníamos el mejor equipo, creo que vamos a luchar aún más el año que viene”.

En cuanto al Mundial de 2026, Del Toro reconoció que cuando se trataba de perseguir una movida impulsada por corredores tan fuertes y en forma como Quinn Simmons (EE.UU.), Van der Poel y Primoz Roglič (Eslovenia), sólo era factible yendo con todo. ESPNMX “No quería que se me escapara la medalla de oro”.

“Finalmente, fue muy difícil para mí seguir adelante y creo que desafortunadamente terminé quinto, así que es un sabor agridulce. Tenemos que seguir luchando”.

Respecto a su compañero de equipo y su victoria en la escapada, Del Toro dijo que, como piloto que dedicó mucho tiempo a trabajar muy duro para los demás, McNulty era un merecido ganador. Pero eso no significaba que sus ambiciones personales de reclamar la camiseta fueran menos fuertes por eso.

“Podría ser arrogante y decir que quiero el arcoíris para mí”, le dijo Del Toro a ESPN MX. “Pero aunque estoy feliz por él porque lo conozco un poco, también sé que México vino aquí para ganar”.