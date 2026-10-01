El tres veces campeón nacional canadiense pone fin a su carrera profesional de 17 años chocando sus manos con fanáticos

Después de una carrera de 17 años como profesional, un sereno Guillaume Boivin se retiró en sus propios términos, anunciando su retiro después de pasar más de 140 kilómetros en la escapada en las carreteras locales en la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal.

“Esa fue definitivamente la última vez que me verán corriendo por las calles de Montreal antes de retirarme al final de la temporada. En cuanto al resto, depende un poco de las últimas dos o tres semanas. Fue un proceso llegar hasta aquí”, dijo Boivin a los medios, incluido ciclismonoticiasen zona mixta el domingo.

“Pero honestamente, creo que he llegado a un lugar en el que estoy realmente orgulloso de la carrera que he tenido. Me he divertido, 17 años como profesional, y he vivido todo lo que debía experimentar. Estoy pasando a otras cosas, y creo que eso también está perfectamente bien”.

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Esos 17 años incluyeron ganar el título nacional canadiense en ruta tres veces, correr el Tour de Francia cinco años consecutivos, así como el Giro de Italia y la Vuelta a España, dos veces cada uno. También ganó la medalla de bronce como sub-23 en Australia en 2010 y ayudó a Michael Woods a terminar quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La noticia no es una sorpresa total, ya que el contrato del piloto de 37 años con NSN Cycling no fue renovado para 2027. La decisión cristalizó una vez que regresó a Bélgica después de competir en el Grand Prix Cyclistes de Montréal y Québec.

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“El lunes pasado todo se estaba volviendo cada vez más claro”, dijo. “Acababa de llegar y dije: 'Ah, voy a ir a hacer el Oude Kwaremont sobre adoquines' porque es mi colina favorita en Flandes. Hacía mucho sol, era el final del día. Sufrí mucho en esas colinas flamencas. Luego, no sé, estaba serena, estaba feliz, luego dije: 'Bueno, ya se acabó, está bien'. Luego, desde entonces me sentí mejor de lo que me había sentido en los dos últimos meses”.

Luego, al día siguiente, recibió una llamada de su compatriota Derek Gee-West, diciéndole que tenía que hacer las maletas y regresar y competir en el Mundial, ya que Gee-West tuvo que retirarse tras un accidente dos semanas antes.

“A veces estás en una buena ola, las cosas te van bien, otros años, las cosas no van tan bien y tu suerte ha cambiado un poco”, dijo Boivin. “Todavía estoy decepcionado por Derek. Él también está en casa en Canadá y no puede experimentar esto, pero respeto mucho su honestidad porque él también podría haber intentado ser titular”.

Boivin quería disfrutar al máximo de la experiencia de su noveno y último Campeonato Mundial de élite, y el primero en casa.

Y eso es exactamente lo que hizo, primero abriéndose camino hacia la escapada de 16 corredores antes de correr por las carreteras de Montérégie, la región donde Boivin creció y comenzó a montar en bicicleta.

“Conozco todos los caminos de memoria. He rodado allí probablemente cientos de veces. Estuve con Biniam Girmay, uno de mis buenos amigos en la fuga. Tenía una pequeña anécdota sobre cada pueblo por el que pasamos y llegué allí. Me las voy a guardar para mí”.

Después de horas de descanso, Boivin resistió durante tres vueltas al icónico circuito de Montreal por delante del pelotón, absorbiendo los aplausos de la multitud antes de ser arrastrado y culminar su carrera entre los fanáticos que chocaban las manos en la Côte Polytechnique.