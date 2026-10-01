El tres veces campeón nacional canadiense pone fin a su carrera profesional de 17 años chocando sus manos con fanáticos

Después de una carrera de 17 años como profesional, un sereno Guillaume Boivin se retiró en sus propios términos, anunciando su retiro después de pasar más de 140 kilómetros en la escapada en las carreteras locales en la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal.

“Esa fue definitivamente la última vez que me verán corriendo por las calles de Montreal antes de retirarme al final de la temporada. En cuanto al resto, depende un poco de las últimas dos o tres semanas. Fue un proceso llegar hasta aquí”, dijo Boivin a los medios, incluido ciclismonoticiasen zona mixta el domingo.

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