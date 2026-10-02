A medida que el invierno húmedo se acerca al horizonte, nuestra mejor chaqueta impermeable general de PAS Normal ha alcanzado su precio más bajo.

La chaqueta PAS Normal Mechanism Shell es, en opinión de nuestros expertos evaluadores, la mejor chaqueta impermeable del mercado.

Como parte de la gama Mechanism de la marca premium de ropa ciclista, la chaqueta PAS Shell es difícil de encontrar, punto, y mucho menos con algún tipo de reducción. Ahora mismo puede obtener esta obra maestra de chaqueta de ciclismo por £ 263,50, un descuento del 15%, rara vez visto, £ 46,50 de descuento sobre el precio habitual de £ 310.

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Al ser una marca de ciclismo de lujo muy solicitada, rara vez se ven descuentos, por lo que cuando aparece una oferta de PAS Normal, es muy recomendable aprovecharla.

Will Jones, Noticias de ciclismo Senior Tech Writer la llamó “la chaqueta impermeable post-PFAS que más me impresionó”. Will también agregó: “El PAS Normal funciona cuando lo necesita, brindando una protección sólida, con un excelente revestimiento DWR y lo suficientemente transpirable como para no hacerle sudar: un verdadero ganador”.

mejor chaqueta impermeable Ahorre 15% (£46,50) Chaqueta ciclista impermeable con mecanismo normal PAS: era £310 ahora £263.50 en ciclos de equipo Ahorre £46.50 La chaqueta de ciclismo con mecanismo normal PAS lo hace todo de manera brillante: ocupa el primer lugar en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables por una buena razón. Cumplió todos los requisitos en cuanto a impermeabilización, gestión del calor y ajuste; creemos que es lo mejor que hay. Es raro encontrarlo con descuento y solo está disponible en color gris oscuro, con opciones de tamaño limitadas, así que consíguelo rápido. Leer Will Chaqueta de mecanismo normal PAS revisar.

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La chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex fue nuestra mejor prenda impermeable en general durante muchos años, pero después de la prohibición mundial de PFAS, se extinguió.

Como nuestro experto residente en chaquetas impermeables, Will Jones luchó por encontrar una chaqueta que igualara el rendimiento (no ético ambientalmente) de las chaquetas PFAS.

Mejora la chaqueta Shell con mecanismo normal PAS. Con una membrana Polartec Power Shield Pro, el PAS cuenta con una clasificación de impermeabilidad de 6/6 y una clasificación de transpirabilidad de 4/6.

A primera vista, esos números no tienen sentido, pero después de algunas investigaciones, también conocidas como ocultas en la letra pequeña, el PAS tiene una columna de agua de 20.000 mm (que es muy resistente al agua) y una transpirabilidad de 20.000 g/m2/24 h (que es razonablemente transpirable).

También está clasificado para temperaturas de entre 7ºC y -10ºC, y Will, en sus pruebas, consideró que todas estas afirmaciones eran acertadas.

Lo más destacado de la conducción en tiempo real es, por supuesto, su rendimiento impermeable y transpirable, pero hay muchos detalles interesantes que lo convierten en lo mejor de lo mejor. Una cremallera doble grande e impermeable se encarga de todo en la parte delantera, con una solapa trasera para colocar un cinturón y tirantes, y en la parte trasera hay dos grandes bolsillos laterales, también asegurados con cremalleras impermeables.

El rendimiento de impermeabilidad adicional incluye las costuras selladas y el resistente cordón elástico en el dobladillo, que también sella muy bien los elementos.

Al resumir su reseña, Will dijo: “La chaqueta PAS Normal Mechanism Shell es una bestia resistente que me ha devuelto la confianza en las chaquetas ciclistas impermeables modernas”.

A su precio normal, es caro, pero ofrece una gran protección, es capaz de soportar capas importantes debajo y es la mejor opción para mantenerte seco en las carreteras.

Esta oferta del mecanismo normal PAS es solo para el Reino Unido, pero nuestro práctico verificador de precios a continuación le brindará los mejores precios actualizados en su territorio. Para los compradores de EE. UU., pueden encontrar la chaqueta Mechanism directamente en PAS normalcon todas las opciones de color, pero al precio total de $330.